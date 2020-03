SEIRET: Frida Karlsson slo Therese Johaug i spurten. Foto: Annika Byrde

Svenskene jubler for Johaug-kollaps: – Hennes tid som verdensener nærmer seg slutten

Sverige tar fullstendig av etter at Frida Karlsson knuste Therese Johaug på oppløpet i Holmenkollen. Tomas Petterson i Expressen mener det er en merkedag for langrennssporten.

For mindre enn 10 minutter siden

Svenskene feirer Kollen-seieren nærmest som et mesterskapsgull, etter at Therese Johaug nå har dominert langrenn i en årrekke.

– Det her var dagen vi fikk en udiskutabel beskjed om at Therese Johaugs tid som soleklar verdensener begynner å nærme seg slutten, skriver kommentator Tomas Pettersson i Expressen.

– Takk for det, Norge. For dere rotet dere virkelig bort denne dagen her, konkluderer Pettersson

Han mener Johaug fortsatt er verdens beste, og tror hun også vil være det neste sesong, men ser lyst på fremtiden. Spesielt mot neste års VM i Oberstdorf.

– Jeg ser virkelig fremt til å se hva en hvit arme med Frida Karlsson, Ebba Andersson, Stina Nilsson, Linn Svahn, Jonna Sundling og Charlotte Kalla i spissen kan gjøre der. Det kan ende med ren magi. Er dere klare for det, Norge, spør Petterrsson retorisk til slutt.

Også i Aftonbladet står stemningen i taket. Kristoffer Bergström tror ikke svenskene har sett en lignende prestasjon på lang tid.

– Opphentingen er den kraftigste vi har sett i Sverige siden Charlotte Kalla hentet OL-stafettgullet hjem i Sotsji, skriver Bergström.

Etter en tøff vinter, hvor hun måtte stå over flere løp, slo Karlsson tilbake lørdag. Før sesongen var dog forventningene store til den unge svenske løperen. Bergström beskriver seieren som det svenskene hadde drømt om før sesongen startet.

– Det var jo det her vi hadde håpet på i høst, før alt. Det var det her vi drømte om en gang før vi ristet på hodet og sa at nei, brems nå, det du ber om er faktisk ikke realistisk, konkluderer Bergström, som mener seieren er Karlsson store gjennombrudd.

Publisert: 07.03.20 kl. 15:10

