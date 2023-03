SLUTT: Frida Karlsson og William Poromaa på den svenske Idrottsgallaen i 2020.

Brudd for Frida Karlsson: − Fortsatt veldig gode venner

De svenske langrennsstjernene Frida Karlsson (23) og William Poromaa (22) har gjort det slutt.

Det bekrefter Frida Karlsson til Expressen.

– Vi har gjort det slutt, men vi er fortsatt veldig gode venner, sier Karlsson.

Frida Karlsson og William Poromaa har vært Ski-Sveriges mest profilerte par, og etter ski-VM i 2019 kjøpte ungdomskjærestene hus sammen i Sollefteå.

I juni 2021 kjent at de flyttet fra hverandre for å optimalisere OL-oppladningen. Karlsson flyttet da til Östersund, mens Poromaa flyttet til Sundsvall.

– Det er kanskje vanskelig å sette seg inn i, men akkurat nå er langrenn det viktigste for oss begge. Vi må gjøre det vi føler er best for oss. «Wille» synes det er best for han å være i Sundsvall der har han sin trener Lars Ljung i nærheten, og samtidig kjenner jeg at de beste forutsetningene for meg finnes i Östersund og Sollefteå, sa Karlsson til Expressen da det ble kjent at paret flyttet fra hverandre.

Mandag morgen – dagen etter at Poromaa tok sin første individuelle mesterskapsmedalje med VM-bronsen på femmila i Planica – kom altså nyheten om at det langvarige forholdet hadde tatt slutt.

