Heidi Weng brast i gråt etter opptur - vurderer å bryte Touren

VAL MÜSTAIR (VG) Heidi Weng (31) tok til tårene etter 1. januar-etappen av Tour de Ski - både i glede over tremenningen Tiril Udnes Wengs seier og at hun selv avanserte kraftig i sammendraget.

Heidi Weng startet som nummer 51 på jaktstarten. Hun kom i mål som nummer åtte.

I målområdet kunne hun gratulere Tiril Udnes Weng med hennes første verdenscupseier noen sinne.

På spørsmål om hva tvillingene Udnes Weng betyr, bryter Heidi Weng ut i gråt i intervjuområdet i Val Müstair:

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg begynner å gråte. Jeg får veldig mye støtte av dem.

Heidi Weng følte seg bra på sprinten nyttårsaften, men var sjanseløs til å være blant de 30 som gikk til kvartfinalen. 1. januar fungerte det aller meste da hun gikk seg opp 43 plasser.

Likevel er hun ikke sikker på om hun kommer til å fullføre årets Tour de Ski:

– Jeg er usikker på hva jeg skal gjøre. Vi får se an om det er verdt å gå hele Touren, sier hun til VG.

– Ting koster mer for meg. Jeg må litt i tenkeboksen for å finne ut om er verdt det. Jeg hadde ikke tenkt å gå hele i fjor, og var da veldig fornøyd med at jeg gjorde det. I år er jeg skeptisk. Jeg har lyst til å prestere i VM, og da ville det være dumt å drite seg ut og plutselig ikke komme til VM.

– Så jeg tar det fra dag til dag. Men jeg drar i hvert fall til Oberstdorf. Så får vi se om jeg drar videre til Val di Fiemme, selv om jeg trives veldig godt i løypene der.

Om toppløpet 1. januar sier Heidi Weng:

– Jeg fikk i hvert fall bekreftelse på at jeg hadde rett i at jeg hadde en god følelse på sprinten, selv om plasseringen var dårlig. I dag handlet det om å beholde roen her i høyden, og det var jeg kanskje flink til i dag. Jeg gikk ikke med hodet under armen. Jeg var likevel overrasket over at det gikk så fort sammenlignet med de beste.

Jaktstartvinner Tiril Udnes Heidi var svært imponert over den fem år eldre slektningen.

– Jeg unner henne å få det til. Hun har ikke hatt det enkleste året. Jeg håper et nytt år signaliserer en ny start og at trenden med uflaks kan snu for hennes del, sier Udnes Weng og svarer slik når VG spør om Heidi Weng har vært preget i begynnelsen av årets Tour de Ski:

– Jeg har jo ikke bodd med henne. Men vi har snakket litt. Jeg har skjønt at hun har jobbet med hodet. Ingen er så hard som henne, og det hun får til, er ganske rått, sier hun.

Landslagstrener Sju Ole Svarstad om Heidi Weng:

– Det var kjekt å se Heidi. Det er viktig for henne. Hun startet litt svakt i går, men nå tror jeg hun får selvtilliten hun virkelig kan bruke utover i Touren.

I tillegg til Tiril Udnes Wengs seier, fikk Norge 4. plass til Anne Kjersti Kalvå, 5. plass til Lotta Udnes Weng og 8. plass til Heidi Weng på 10 km jaktstart.

Heidi Weng har et drøyt minutt opp til Tiril Udnes Weng etter to av totalt syv etapper av Tour de Ski.