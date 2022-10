Kommentar

Kvinnekrisen må løses!

Norge kom på en beskjeden femteplass på kvinnestafetten i Beijing-OL sist vinter.

Hvis du skal ut av en krise er det en god start å erkjenne omfanget av problemet. Her går norsk langrenn nå foran med et godt eksempel.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi er ikke så bortskjemte med åpne og ærlige ordskifter i den norske idrettsbevegelsen. Litt for ofte er lysten til å trekke frem det hyggelige så overveldende at det utløser berøringsangst for de vanskelige temaene.

Heldigvis er rapporten fra «Sandbakk-utvalget», som ble bestilt av langrennsledelsen i Norges Skiforbund, et befriende unntak i så måte.

Godt og grundig - og uten å forsøke å pakke inn realitetene - påpeker den 36 sider lange rapporten store utfordringer på kvinne- og parasiden.

Dessuten er professor Sandbakk & co. forbilledlig konstruktive i letingen etter løsninger på et alvorlig, strukturelt problem.

Professor Øyvind Sandbakk har ledet evalueringsarbeidet for norsk langrenn. Her er han (blå t-skjorte) under et arrangement i forbindelse med ungdoms-OL.

Øyvind Sandbakk har helt rett i at skoen trykker langt flere steder enn i langrenn. En idrettskultur der ledersiden er ekstremt mannsdominert, og hvor er en overveldende andel av medaljene vinnes av menn, er noe idretten må adressere tydelig.

I toppledelsen har kvinneandelen gått riktig vei i Kjøll-perioden, selv om det er langt igjen til mål. Men på resultatsiden er det veldig maskulint.

«Siden 1990-tallet har kvinnesiden i norsk idrett vært for dårlig. Det er et vedvarende problem og et økende problem i norsk toppidrett», uttalte Sandbakk da rapporten ble lagt frem på høstmøtet til NSG langrenn.

Med Johaug og Bjørgen som medaljegarantister har langrenn lenge bidratt positivt til statistikken, men som kjent tyder alt på at det er trangere tider i vente. Ingenting tyder på at norske langrennskvinner kommer til å herje til vinteren.

Svenskene har dominert lenge i sprint på kvinnesiden, her feirer Jonna Sundling seier i Falun. Til vinteren kan også distanserenn ble med blågule i toppen.

Til tross for Johaug-dominansen var totalfangsten svært mannsdominert under vinterens OL i Kina. Under sommerlekene i Tokyo ble ingen individuelle medaljer vunnet av norske kvinner.

Unntaket i Japan var håndballjentene. Her har det siden 80-tallet vært gjort en forbilledlig jobb med å skape suksess, og ikke minst å gjenskape den i hver nye generasjon.

Håndballpresident Kåre Geir Lio har et poeng når han polemiserer med at det kan være mye å lære av å se på miljøer som lykkes.

Samtidig hopper han inn i en klassisk norsk idrettslederfelle, når han kritiserer utvalgets problemfokusering.

Dersom debattklimaet i norsk idrett hadde vært mindre pakket inn i bomull over tid, hadde det kanskje vært mulig å identifisere og adressere problemer tydeligere.

Når kjønnsfordelingen i medaljefangst er så skjev som vi ser, er det ikke dekkende at «Forskere er rare ... og har rare bekymringer», som Lio skriver på Facebook.

Det er både riktig og relevant å definere vanskelighetene så tydelig som Sandbakk gjør. Dessuten er det interessant å lese hvor utvalget ønsker å sette inn støtet.

Mye handler om å i mindre grad gjøre ting på menns premisser, og ikke minst å jobbe mer målrettet og helhetlig for å få kvinner til å forbli i idretten.

Det kan handle om kjønnsbalanse i ledelse, helhetlig oppfølging i den sårbare tiden fra junior til senior, strategisk arbeid med å tilrettelegge for å forlenge karrierer også etter å ha fått barn, samt diverse andre former for støtte og tilrettelegging.

Temaet er sammensatt, og en utvalgsrapport løser ingen problemer over natten. Men det er et nødvendig og prisverdig initiativ at norsk langrenn ønsket en dypere problemforståelse som grunnlag for å sette inn tiltak.

Det oppdraget har Øyvind Sandbakk & co virkelig levert på.

For om det er én ting norsk idrett bør samles om, så er det at vi må få flere kvinner opp og frem på resultatlistene.

Denne krisen må løses.