Østberg tilbake på pallen - Weng sliter før VM

I siste individuelle test før ski-VM fikk ikke Tiril Udnes Weng svarene hun var ute etter. Det gjorde derimot Ingvild Flugstad Østberg.

Etter tre strake, sure fjerdeplasser fikk Ingvild Flugstad Østberg den etterlengtede tredjeplassen. Det er hennes andre pallplass siden mars 2020. Den forrige kom i Davos i desember.

– Jeg må innrømme at det var et bedre resultat enn det føltes. Jeg måtte jobbe for hver meter, det var beintøft, sa Flugstad Østberg til Viaplay etter løpet.

Svenske Ebba Andersson vant med 13,3 sekunder foran amerikanske Jessie Diggins. Østberg var drøyt 33 sekunder bak Andersson i mål.

Mens det svarte godt for Flugstad Østberg ser det mørkere ut for verdenscupleder Tiril Udnes Weng. Weng var tilbake på startstreken på sprinten fredag i Toblach etter å ha vært ute med sykdom siden Tour de Ski. Nes-jenta klarte kun en beskjeden 25. plass i prologen og i den påfølgende kvartfinalen røk hun ut, noe som er Udnes Wengs dårligste resultat denne sesongen.

Under dagens 10 kilometer var hun ute etter revansje, uten hell. Med knappe tre uker igjen til VM kan de se ut til at VM-formen er i fare.

– Tiril er langt, langt unna den formen hun var i Tour de Ski. Rett og slett ikke til å kjenne igjen, sa Viaplay-kommentator Niklas Dyrhaug.

TILBAKE FRA SYKDOM: Tiril Udnes Weng finner ikke tilbake til formen hun hadde under Tour de Ski.

Også Anne Kjersti Kalvå var tilbake i sporet etter coronasykdom, og det var knyttet stor spenning til VM formen. Kalvå måtte bryte Tour de Ski og har ikke et stående resultat siden 20 kilometer jaktstart i Oberstdorf i starten av januar.

Kalvå endte på en 16. plass.

Frida Karlsson har på lik linje med Udnes Weng vært ute med sykdom. Det siste vi så av den svenske yndlingen var at hun kollapset over mållinjen på toppen av slalombakken Alpe Cermis da hun sikret Tour de Ski-seier

Siden den gang har Karlsson slitt med forkjølelse, noe hun nok merket på dagens 10 kilometer. 23-åringen endte på 11. plass.