Nyenget vant etter å ha mistet faren: − Han betydde alt for meg

HOLMENKOLLEN (VG) En thriller av dimensjoner i Holmenkollen sto til slutt mellom tre nordmenn. Sterkest av dem var Martin Løwstrøm Nyenget (29), som tok sin første verdenscupseier bare to uker etter farens bortgang.

– Jeg mistet pappa for to uker siden. Det har vært veldig spesielt. Jeg merker at han følger med i dag. Det har vært tøft, men også litt fint. Jeg kjente i dag at jeg har en mental styrke jeg ikke har kjent på tidligere. I dag går jeg femmila uten å bli sliten, sier Løwstrøm Nyenget til VG.

Begravelsen var så sent som på fredag, hvor Nyenget holdt en tale for å minnes sin far.

– Han betydde alt for meg. Det er veldig ferskt. Jeg er veldig glad for at jeg kom igjennom den og kunne gi ham den hyllesten han fortjener. Både han og mamma har viet all sin tid til å følge opp meg og broren min. Det er forbildet mitt som har gått bort. Det ble veldig emosjonelt, sier vinneren, som pekte opp mot himmelen da han krysset målstreken.

Han forteller at han tidvis synes det var vanskelig å holde følelsene i sjakk ute i løypene, men at han følte seg sterk under hele rennet. Spesielt på den siste runden.

– Man klarer å holde det i sjakk til et visst punkt, men ikke helt. Det var et spesielt renn. Det er stort å lykkes her i Holmenkollen. Jeg kunne gått hardere den siste runden. Samtidig hadde jeg tro på egne avslutningsferdigheter. Jeg prøvde å spare litt ekstra slik at jeg kunne avgjøre det på oppløpet.

KOLLENVINNER: Martin Løwstrøm Nyenget spurtslo Sjur Røthe på oppløpet.

Løwstrøm Nyenget ble ikke tatt ut til OL og har tidvis drevet med langløp når nåløyet på landslaget har vært for trangt. Det gjør dagens seier ennå mer spesiell.

– Det betyr enormt mye. Jeg jobber hver dag for å få til dette. Det er fantastisk å lykkes, sier han.

Didrik Tønseth, Løwstrøm Nyenget og Røthe parkerte storfavoritten Iivo Niskanen og svenske William Poromaa opp de siste bakkene, med Tønseths motor i front.

Da det hele skulle avgjøres inne på oppløpet hadde Røthe og Nyenget fått noen meter. På oppløpet var sistnevnte sterkest og tok seieren.

Tønseth, som selv kom litt skjevt ut inn mot oppløpet, mener Løwstrøm Nyengets prestasjon er smått utrolig.

– Det er bare å melde seg inn i statskirken og bli troende når man ser noe slikt. Det er mer mellom himmel og jord enn man tror. Det er så fortjent at han vinner i dag. Martin er en komplett skiløper, som endelig får sitt gjennombrudd, sier Tønseth til VG.

Hans Christer Holund hyller Løwstrøm Nyeneget, men også de to andre på den norsktapetserte pallen.

– Det er veldig fortjent. Han har hatt det tøft i det siste, så dette var gøy å se. Det ble en morsom pall. Det er lenge siden Sjur har gått raskt på klassisk. Det er smått utrolig at han blir nummer to. Jeg er mindre overrasket over Didrik, selv om det er lenge siden han har vært på pallen. Det er fint å se at hardt arbeid lønner seg, sier Holund til VG.

Harald Østberg Amundsen hang med lenge, og fikk til og med en luke da de andre byttet ski en runde etter ham. Han er full av lovord om lagkameraten.

– Det er helt rått. Han har hatt noen tøffe dager og uker. Jeg er utrolig imponert over det han gjør, sier Østberg Amundsen til VG.

Iivo Niskanen var på sin side en skuffet mann i intervjusonen. Han forteller at han kjente seg sjanseløs da det hele skulle avgjøres.

– Jeg følte meg bra, men jeg fikk kramper mot slutten. Jeg var sjanseløs da begge armene var ute av drift. Jeg hadde store forventninger til meg selv i dag, men det er aldri enkelt her, sier Niskanen til VG, som i likhet med Holund hyller dagens seierherre.

FIKK HILSE PÅ KONGEN: Martin Løwstrøm Nyenget fikk tradisjon tro møte Kongen etter seieren.

Den første delen av femmila ble et lureløp.

Sammen med resten av hovedfeltet, tok storfavoritten Niskanen det relativt piano de fire første rundene i fantastiske omgivelser i Holmenkollen.

De norske, med Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen og Simen Hegstad Krüger i front, hang med frontgruppen uten problem inn mot den femte runden.

Da valgte de fleste å bytte ski, foruten Østberg Amundsen, som byttet tidligere.

Dermed kunne Østberg Amundsen få luke i front. Det gjorde at Niskanen selv måtte ta tak i gruppen bak. Og da var rennet, som tidligere hadde vært preget av taktikkeri, ordentlig i gang.

På vei ned fra Frognerseteren på den nest siste runden fortsatte Simen Hegstad Krüger å være uheldig. Først led han av et dårlig skibytte, så falt han på klønete vis. Med seg i fallet tok han Dario Cologna, som feide inn i en tilskuer. Dermed endte Colognas karriere et godt stykke bak teten da det hele skulle avgjøres.

Plutselig var tetgruppen redusert ti omtrent ti mann. Ut på den siste runden var det vinner Løwstrøm Nyenget som var i tet, med fantastiske ski. Bakerst i gruppen så Niskanen ut til å ha mer enn nok med å henge med. Mens Niskanen klarte å bite seg fast, måtte Østberg Amundsen slippe.

Sjur Røthe har ikke levert varene i klassisk denne sesongen. Likevel evnet han å henge med da det hele skulle avgjøres. Inn mot de siste motbakkene var Røthe fulgt av svenske William Roromaa, Niskanen, Nyenget og Didrik Tønseth.

Sistnevnte, som står utenfor landslaget, visste at han måtte tråkke til før den ordentlige avslutningen.

Trønderen langet ut i diagonal, men de fire andre hang på. Opp den siste kneika sprakk det derimot opp, og den norske kvartetten fikk en luke. En intens duell endte med seier til Martin Løwstrøm Nyenget.