OVERLEGEN: Astrid Øyre Slind kunne strekke armene i været med seierskransen og juble for sin første Vasaloppet-seier.

Norsk jubeldag i Vasaloppet: Nygaard vant på herresiden - Astrid Øyre Slind med løyperekord

Andreas Nygaard (31) var sterkest på oppløpet og sørget for Norges tiende strake seier i Vasaloppet på herresiden. Kort tid etter sørget Astrid Øyre Slind (34) for dobbelt norsk og løyperekord.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var på tide at det var en norsk dame som vant også, det er lenge siden sist, sier Astrid Øyre Slind til NRK med et smil om munnen.

Hun var fullstendig var overlegen på kvinnesiden, vant Vasaloppet for aller første gang og ble den tredje norske kvinnelige vinneren av Vasaloppet.

Bare Vibeke Skofterud (2012) og Laila Kveli (2013 og 2014) har vunnet før henne.

I tillegg satt hun ny løyperekord: Tiden 3.50.06.4 knuser Lina Korsgrens løyperekord fra i fjor. Øyre Slinds tid er over 2 minutter bedre enn den gamle rekorden.

– Det var en periode jeg trodde jeg skulle gå dårlig, men det snur fort. Jeg følte meg rimelig rå på slutten. Jeg er sykt fornøyd, jeg, sier Astrid Øyre Slind til NRK.

FULL KONTROLL: Astrid Øyre Slind fikk seierskransen på oppløpet.

Øyre Slind var over to minutter bedre enn neste kvinne i mål. Marit Bjørgen endte for øvrig på en sjetteplass.

– Det er veldig sterkt gjort. Utrolig bra for Astrid, sier Bjørgen til NRK om vinneren.

Dermed ble det norsk seier på både kvinne- og herresiden.

Vant spurtoppgjør

Andreas Nygaard fra laget Ragde Eiendom tok seieren etter en råsterk prestasjon på oppløpet i herreklassen.

Det norske laget dominerte store deler av rennet, men det var på ingen måte noen overlegen seier.

Det ni mil lange løpet måtte avgjøres på oppløpet, og på de siste 400 meterne sto det mellom Nygaard og svenske Max Novak.

Nordmannen var sterkest og sørget for norsk seier i herreklassen.

Det var Norges tiende strake seier i Vasaloppet på herresiden. For Nygaards del var det hans andre seier i det tradisjonsrike løpet.

– Jeg er så fornøyd. Jeg er så vanvittig fornøyd. Jeg visste jeg var i enormt god form, sier Nygaard til NRK etter rennet.

Han fikk god hjelp av Karstein Johaug som leverte et sterkt opptrekk for Nygaard.

Kaotisk start

Men for mange ble løpet ødelagt før det i det hele tatt var i gang.

Det er nok vanskelig unngå en kaotisk start når nesten 16.000 løpere stiller til start, og rett etter at startskuddet gikk fikk mange løpet ødelagt.

Det er over 50 spor ved startstreken, og det var flere som falt. For mange ble det et ublidt møte med snøen. Ifølge Morten Stenberg, NRKs reporter på stedet, var det flere som brøt løpet allerede før startstreken.

– Folk ligger i klynger. Det er mange som har fått ødelagt ski. Dette er helt ellevilt, sa NRK-reporteren om den kaotiske starten av jubileumsløpet.