Johaug om sorgperioden: - Livet har føltes urettferdig

Fredag går Therese Johaug (30) sitt første renn siden våren 2016 etter dopingdommen. Før løpet åpnet 30-åringen opp om bortgangen av en av sine nærmeste venninner.

3. september døde Ida Eide etter hjertestans . Hun var en av Johaugs beste venninner og søster av Mari Eide, landslagsutøver.

– -Det har vært en veldig spesiell høst. Mye tanker går først og fremst til familien, Mari og kjærsten Nils-Ingar Aadne som sto nærmest i det, men så har Ida også vært den som har støttet meg aller mest i den tiden jeg sonet, sier Johaug.

Ida Eide var blant annet med på to samlinger til amerikanske Aspen.

– Det er veldig rart å ikke ha hun ved siden av meg. Livet har føltes urettferdig, men så får jeg også min sak mer i perspektiv. Om to år vil jeg se tilbake og se at det var to spesielle år. Men det som skjedde i høst kommer aldri til å gå over, sier Johaug.

– Jeg må ta vare på de fine folkene rundt meg, for man vet aldri hva morgendagen bringer.

Johaug ble skremt av spørsmål:

– Dempe forventningene litt

Johaug er tilbake i sporet for første gang på to og et halvt år fredag på 10 km klassisk og 10 km klassisk søndag.

– Jeg skal prøve så godt jeg kan, men det er ikke sikkert jeg kommer tilbake som før. Folk tror det bare er å komme tilbake og ta seieren. Det er det ikke, men jeg setter pris på at folk har tro på meg, sier Johaug til pressen på Beitostølen.

4. oktober 2016 kom sjokkbeskjeden om at Johaug hadde testet positivt på clostebol, et svakt anabolt steroid, gjennom bruk av en leppekrem.

– Jeg må be dem dempe forventningene litt. Det er en stund siden jeg har gått og det er ikke bare å forvente at jeg skal være tilbake der jeg var. I ryggsekken har jeg med meg noen ting som har påvirket meg som person, sier Johaug.

Skiløperen smiler av hva folk er mest opptatt av:

– Nede i en dal

Johaug sier hun fikk seg en knekk da OL-drømmen røyk i august i fjor.

– Motivasjonen har holdt seg på det jevne, men det var en dupp på denne tiden i fjor høst og vinteren. jeg var nede i en dal, men jeg kunne ikke forvente noe annet når jeg fikk nei til OL. Jeg tror hodet og kropp hadde mobilisert så lenge at jeg trengte å hvile litt, sier Johaug.

Dopingdommen har gjort at Johaug passer på «alt»:

Dialog med Bjørgen

Hun pratet med sin gode venninne Marit Bjørgen, som nå har lagt opp, i helgen.

– Jeg tror Marit gleder seg til å se meg på TV og er like nervøs som meg. Mye av praten går at jeg må stole på meg selv og vite at jeg har gjort en så god jobb som jeg kan, så må jeg senke skuldrene og gå inn i bobla mi, sier Johaug.

30-åringen sier at planen er å satse fram mot OL i Beijing i 2022. VM i Seefeld vil bli første mesterskap siden 2015 for Johaug.

