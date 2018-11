Therese Johaug er optimistisk om egne sjanser fremover. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Johaug og Northug sesongåpner: Prinsessen og det halte kongeriket…

LANGRENN 2018-11-14T13:49:13Z

BEITOSTØLEN (VG) Med kort mellomrom, på samme stol, har Therese Johaug og Petter Northug snakket ut om tapt tid. Det er omtrent det eneste de to superstjernene har felles foran sesongstarten.

Kontrasten i kroppsspråk, innstilling og synet på egne sjanser kunne knapt vært større her på Radisson-hotellet på Beitostølen.

Der Johaug fremsto heltent på å vise verden hva hun kan, kunne Northug knapt gjort en mer innbitt innsats for å snakke ned egne sjanser.

Først ute foran reklamebannerne var Johaug.

Fredag får hun omsider på seg et startnummer igjen, etter at den positive dopingprøven kostet henne to sesonger med konkurranser.

Der en ansvarsfraskrivende Johaug høsten for to år siden åpenbart manglet innsikt i hva dopingreglementet krever av en toppidrettsutøver, og lenge hadde et utpreget naivt forhold til hva WADA-koden er, er det en helt annen utgave offentligheten har fått møte etter at utestengelsen er over.

Rolig, reflektert og uten forsøk på flere bortforklaringer, er den nye Johaug heldigvis helt tydelig på at hun også begikk en feil da det gikk så fryktelig galt.

Nå har skiprinsessen, som hun selv tydelig understreker, sonet ferdig straffen. Det innebærer at hun har da all rett til å bli tatt inn i varmen igjen, og der vil den norske befolkningen ønske henne hjertelig velkommen. I tillegg til å trene har hun brukt mye tid på å involvere seg personlig i klesmerkevaren «Johaug», noe som har gitt henne inspirasjon og perspektiver rundt andre sider ved tilværelsen enn å gå på ski.

Men nå er det langrenn for alle pengene det skal handle om, og Therese Johaug selv vil ikke ta noe for gitt om hvordan hun ligger an. Men det gir vel ikke all verdens uttelling om man skulle finne på å vedde at hun kommer tilbake med storm ...

Rett etter at Johaug var ferdig, fikk utløserknappene på pressekameraene kjørt seg, da Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo ankom på likt.

Og selv om det er Klæbo som er verdens beste skiløper for øyeblikket, var det utvilsomt Northug som tiltrakk seg mest oppmerksomhet.

Budskapet kunne knapt vært stussligere.

Det var ikke akkurat ventet noen solskinnsbeskrivelse, men tilstanden som ble fremstilt er enda verre enn fryktet. Northug har mistet enormt med trening siden i sommer, og anslår det som usannsynlig at han er å se i noe verdenscuprenn på denne siden av nyttår. For øyeblikket virker han til og med pessimistisk på å nå den største arenaen overhodet denne sesongen, med en åpenbar fare for at vi har sett starten på slutten av en eventyrlig karriere.

En form for siste sjanse til å se om kroppen tåler trening er det som planlegges fremover. Kommer ikke responsen nå, er det bare å skrive epilogen om skiløperen Petter Northug. Uansett kommer den til å inneholde et uvirkelig antall øyeblikk en hel skiverden aldri glemmer, men det er likevel vemodig hvis comeback-forsøket er over før det kom skikkelig i gang.

En langrennsgal befolkning har på hvert sitt vis savnet både Therese Johaug og Petter Northug. Alt tyder på at bare én av dem kommer skikkelig tilbake.