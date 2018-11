Slik ble sprintlandslaget presentert av landslagssjef Vidar Løfshus tidligere i år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ski-Norge bør skrote «Den diktatoriske manual»

LANGRENN 2018-11-14T04:57:50Z

Noen ting begynner å bli en tradisjon i norsk langrenn. For eksempel sesongstart på Beitostølen og diskusjoner om skiforbundets «ovenfra og nedad»-retorikk.

kommentar

Publisert: 14.11.18 05:57

Sportslig er det bare å glede seg til det som kan bli en ytterst interessant sesong.

Det fremste trekkplasteret blir selvsagt Therese Johaug, som har sonet ferdig dopingstraffen på 18 måneder, og endelig kan få konkurrere på ski igjen.

Dersom rapportene om tingenes tilstand er i nærheten av å stemme, blir hun ikke akkurat lett å holde følge med på distanserenn denne vinteren.

Kan noen evne å matche henne?

Østberg?

Weng?

Ingen har de helt store forventningene til Petter Northugs form for øyeblikket, men å se skikongen med startnummer igjen, nå under landslagets vinger, er i seg selv med på å øke interessen for det som skal skje de neste dagene.

Etter noen klyvefrie måneder, blir det stort å se Johannes Høsflot Klæbo i aksjon igjen, og denne vinteren blir det spennende å se om OL-kometer som Simen Hegstad Krüger og Ragnhild Haga kan følge opp det de leverte i Pyeongchang.

Martin Johnsrud Sundbys evige jakt på det individuelle gullet han mangler er et annet kronisk interessant moment, og styrkeforholdet mellom Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla er en evig thriller.

Summa summarum: Det er veldig mye å glede seg til i sporet fremover, med VM i Seefeld som kremen på kaken!

Men der det egentlig er mye medvind i Ski-Norge, er dessverre noen grunnleggende forhold ved styre og stell ikke til å komme unna denne gangen heller. Med Espen Bjervig som langrennssjef er det tegn til bedring i dialogen med løperne, men det betyr ikke at forbundets måte å forholde seg til sine nærmeste og omgivelsene på, kan friskmeldes fullt og helt.

Uansett hvem man holder med i konflikten om Heidi Wengs kleskolleksjon, er det interessant at enda en tautrekkingssak har dukket opp.

På toppen av dette ser vi hvordan NRK ruller opp nok en problemstilling til fordeling av markedsinntekter, og denne gangen handler det om i hvilken grad klubbene kan nyte økonomisk godt av innsatsen de har lagt ned med å utvikle talentene.

Det er i klubbene, ikke i forbundet, at det viktigste grunnlaget for skisuksessen blir lagt. Hvorfor skal det da i så liten grad gjenspeiles i hvem som får nyte godt av sponsorinteressen?

Bjervig har et poeng i at klubber som klager har muligheten til å fremme saker gjennom formelle kanaler, men spørsmålet er i hvilken grad strukturen er egnet til å få konfliktsakene på bordet, og om lyttepostene mellom topp og grasrot fungerer tilstrekkelig.

Hvor stor er kampviljen i kretsene om kontroversielle saker?

Ut fra det NRK har brakt til torgs de siste dagene, oser det ikke dialog og informasjonsutvikling av hvordan systemet er utviklet.

Det er egentlig bare å smake litt på ordet «Den kommersielle manual», som i ekstrem detalj regulerer hva utøverne kan ha på seg i hvilke sammenhenger, før det blir tydelig hvordan forbundet helt til fingerspissene har fått sette premissene.

Utøvere vil gjerne gi en hjelpende hånd til klubbene som har fostret det, men reklamereglene gjør mulighetene svært begrenset. Her er det landslagets sponsorer som har bukta og begge endene. Utøverne kan for eksempel «bære klubb-bekledning ved inntil tre klubbarrangement, dog ikke når mediene kan forventes», ifølge NRK.

Og da blir vel profileringsgevinsten temmelig begrenset?

Det overordnede spørsmålet er hvorfor systemet må være så eksepsjonelt rigid?

Det er til å forstå at en sponsor kan bli ivrigere dersom de får råde grunnen helt alene innen egen bransje, men har eksklusivitetstankegangen gått altfor lang?

Hvordan hadde totalen vært, alle hensyn tatt i betraktning, dersom sponsorstalinismen ikke hadde så til de grader blokkert for andre hensyn enn makthavernes?

Det er som nevnt bedring i samtaleklimaet, og klubber som er misfornøyde kan ta opp saken ved neste korsvei. Men det er ikke helt beroligende å lese hvor lite informasjon klubbene har sittet med.

Og kan Ski-Norge leve med en manual som beskrives som en «husmannskontrakt»?

Ståa minner strengt tatt litt om et klassisk russekort: Her er det demokrati. For det har læreren bestemt.