Brakseier for Johaug-manageren

SEEFELD (VG) Det er mange grunner til at Therese Johaug har kommet seg så sterk ut av den tunge tiden. Én av de viktigste heter Jørn Ernst.

Løperen fra Dalsbygda er best i verden igjen, butikken går så det griner og albuerommet til å fronte egen kolleksjon er blitt ytterligere forsterket, etter en ørliten maktkamp med Norges Skiforbund.

Det er prinsipielt problematiserbare sider ved næringslivets ekstrainnsats under en utestengelsesperiode, men her er det sponsorene som må være adressat for eventuelle kritiske spørsmål.

For Johaug-leiren handlet det om å gjøre best mulig ut av situasjonen, og det lyktes de med.

Om vi spoler ikke altfor langt tilbake i tid, var det alt annet enn en selvfølge at alt ville se så lyst ut for Therese Johaug senvinteren 2019.

Mye av dette skal hun selvsagt ha æren for selv.

Hun har lagt ned en imponerende innsats under krevende forutsetninger. To gull er i boks, det ble sølv på stafetten og hun er favoritt på tremila.

Dessuten er hennes vesen og væremåte så populær i befolkningen at hun omdømme- og merkevaremessig i liten grad er påført skade av det som har skjedd de siste årene.

Men Johaug er ikke alene om å fortjene ros for navigeringen i vanskelig farvann.

Hun har hatt et apparat rundt seg som åpenbart har fungert ypperlig.

Alt fra foreldre og treningsbror til nære venner har vært viktige, men det er ikke til å komme unna at én mann har hatt enormt mye å si.

Trolig kunne ikke Therese Johaug ha valgt en bedre manager enn Jørn Ernst. Med ro og klokskap klarte han å holde hodet kaldt da det stormet som verst, og for eksempel gjennom dokumentarfilmene som fulgte prosessen hennes, fikk vi et interessant innblikk i hvordan han har fikset, ordnet og tilrettelagt.

Jobben hans virker å ha ikke bare ha vært en organisator, men også en lydavleder – med plass i styrehuset for noen viktige valg.

En av de store styrkene til Jørn Ernst, er hvordan det er mulig å diskutere også krevende saker med ham saklig, og med innestemme.

Han lytter til motargumenter, og tar til seg informasjon, samtidig som han er god til å forklare hvordan ting ser ut fra hans ståsted.

Trolig har han vært temmelig sentral for det avgjørende veivalget om å bevege seg fra fornektelse til erkjennelse av ansvar.

Det som er enda mer imponerende, er hvordan Ernst har klart å ikke bare holde den kommersielle siden av produktet Johaug flytende, men der utfallet til og med var at sponsorbonuser kunne finansiere privatsatsingen.

Det er temmelig oppsiktsvekkende, gitt hvordan de siste par årene har forløpt.

Her er det selvsagt samvirkende forklaringer til at det ble slik, men den sosiale intelligensen til Ernst skal neppe undervurderes, hvis man skal søke å oppsummere hvordan nedslaget kunne bli så mykt og stødig, etter så store doser turbulens.

Mange nordmenn gleder seg stort over at Therese Johaug er tilbake. Jørn Ernst fortjener å få glede seg litt ekstra etter alt han har bidratt med.