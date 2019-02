GLADE JENTER: Ingvild Flugstad Østberg (til venstre) smiler for sølvet, mens Therese Johaug jubler for gull. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Flugstad Østberg etter sin første individuelle VM-medalje: - Mange har tvilt på meg

SEEFELD (VG) Ingvild Flugstad Østberg (28) jublet høyt for sin første individuelle VM-medalje og slo tilbake mot «tvilerne».

– Det har vært en tanke bak hele veien. Jeg har gjort det jeg har troen på. Jeg vet det er veldig mange som har tvilt på meg og planen min. Det er sikkert NRK-eksperter og andre som har tvilt på planen min, og jeg forstår det godt, sier Flugstad Østberg til NRK.

Hun gikk fra Natalja Neprjajeva i den siste bakken og sikret sølvet bak overlegne Therese Johaug på 15 kilometer med skibytte.

28-åringen fra Gjøvik har 16 seirer i verdenscupen og 59 pallplasser. Men dette var hennes første medalje individuelt i VM. Det måtte åtte forsøk til.

Flere har tidligere vært skeptisk til at Flugstad Østberg har gått det meste i verdenscupen og stilt opp i Tour de Ski vært år - som hun vant denne vinteren - før mesterskap.

– Jeg har ikke alltid vært i min beste form i mesterskap. Som i OL i fjor. Jeg føler jeg blir dømt litt hardt da. Jeg var veldig nærme en bronse og tar et gull hjem. Men jeg er veldig glad for denne medaljen i dag. Det har nesten ikke gått opp for meg, sier Flugstad Østberg.

I OL i fjor ble hun nummer fire på tremila, syv på 10 kilometer og 17 på sprinten. Fra før har Flugstad Østberg et OL-sølv individuelt på sprint. Hun har også mesterskapsgull på stafett og lagsprint.

– Det er ekstra gøy å ha med meg Ingvild på pallen. Vi har trent så mye sammen vi to. Det betyr mye, sa vinneren Therese Johaug til NRK.

Mens Flugstad Østberg var i perlehumør, sukket Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter fjerdeplassen. Hun ga ikke uttrykk for misnøye med skiene, men hevdet det var «andre utstyrsproblemer».

– Jeg er litt tom for ord. Jeg er skuffet. Jeg gjør rett og slett ikke noe godt løp, sier Uhrenholdt Jacobsen til VG.

