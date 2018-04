PÅ GULLSTOL: Marit Bjørgen avsluttet OL i Pyeongchang med gull på tremila for kvinner. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bekreftet: Marit Bjørgen legger opp

Publisert: 06.04.18 11:21 Oppdatert: 06.04.18 11:48

LANGRENN 2018-04-06T09:21:44Z

ALTA/OSLO (VG) Marit Bjørgen (38) har bestemt seg for å legge opp som langrennsløper.

Like før start på dagens femkilometer i NM i Alta sprakk nyheten: Bjørgens karriere i skisporet er over.

38-åringen kommer dermed til å gå sitt siste profesjonelle renn lørdag, når seniorkvinnene avslutter NM del to med tremil.

Dagbladet var først ute med å melde om nyheten.

At Bjørgen nå legger skiene på hylla, vekker mange reaksjoner. Therese Johaug forteller til NRK at hun hadde håpet på å få en sesong til sammen med Bjørgen, og at hun er lei seg for at det nå likevel ikke skjer.

– Tårene trillet, jeg må innrømme det. Det er så rart, hun har vært et av mine største forbilder hele veien. Vi har trent veldig mye sammen utenfor samling. Vi har pushet hverandre og sett at vi begge har utviklet oss ved å gjøre det, sier Johaug til kanalen.

Bjørgen har lenge vært i tenkeboksen på om hun ville fortsette karrièren eller ei, og har tidligere sagt at familien, med sønnen Marius (2) i spissen, har mye å si for avgjørelsen.

– Marius vil at mamma skal være hjemme. Hva jeg gjør, handler om hva familien vil også. Vi må ta en avstemming der, uttalte Bjørgen til VG etter verdenscupavslutningen i Falun i midten av mars.

Overfor NRK sier Fred Børre Lundberg følgende om samboerens avgjørelse:

– Jeg fikk vel bekreftelsen da vi sto på flyplassen i München og tok farvel før hun skulle reise til Sør-Korea. Da sa hun «jeg gleder meg til jeg kommer hjem». Jeg sa at hun først og fremst skulle glede seg over å konkurrere i OL og så kunne hun glede seg til å være hjemme.

Tidligere langrennsjef Åge Skinstad har stor forståelse for Bjørgens avgjørelse.

– Jeg synes det er en fornuftig og riktig avgjørelse. Hun har oppnådd det som oppnås kan og er verdens beste noensinne i langrenn. Marit har levert så bra i OL, VM og verdenscup, dette er helt vanvittig. Det er dette de kaller å gi seg på topp, sier han til VG.

Da nyheten om Bjørgens avgjørelse ble kjent før løpsstart i Alta i dag, ble det ikke mye fokus på selve femkilometeren. Trener Roar Hjelmeset sa følgende på NRKs sending:

– Marit er den personen i norsk skisport som kanskje har betydd mest. Hun har både vært en mor, tante og en god treningspartner.

Nytt kapittel

For første gang siden 1999 (med unntak av 2015/16-sesongen da hun var i mammaperm) kommer verdenscupsirkuset i langrenn til å foregå uten Bjørgen.

38-åringen kan se tilbake på en helt enestående karriere. Hun vant sin første verdenscupseier i 2002 og var også med i sitt første OL samme år. Totalt har det blitt fem olympiske leker som har gitt åtte gull, fire sølv og tre bronse.

Ingen vinterolympier kan vise til bedre resultater.

I tillegg har det blitt hele 18 VM-gull, fem -sølv og tre -bronse. Det er på toppen av 114 individuelle verdenscupseirer (totalt 184 ganger på pallen) på 303 starter.

Suksessen i sporet har også gitt penger i kassa. Ifølge Det internasjonale skiforbundet har Bjørgen tjent rundt regnet 21,6 millioner kroner i rene premiepenger siden 2002.

Fakta Dette er Marit Bjørgen Født: 21. mars 1980

Medaljer

VM: 18 gull, 5 sølv, 3 bronse

OL: 8 gull, 4 sølv, 3 bronse

NM: 24 gull

Verdenscupen

114 individuelle seirer, fire sammenlagtseirer (2004/05, 2005/06, 2011/12 og 2014/15), totalt 184 pallplasseringer på 303 verdenscuprenn. (NTB)

