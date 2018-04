NR 1 OG 2: Aleksander Bolsjunov jubler etter å ha slått Petter Northug under Trondheim Skishow i Granheim. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

«Hele» stadion lo av Northugs russisk-oversettelse

Publisert: 11.04.18 20:25 Oppdatert: 11.04.18 22:09

TRONDHEIM (VG) Petter Northug (32) var sjanseløs mot Aleksander Bolsjunov (21) på oppløpet, men etter målgang viste trønderen at han er i godt slag også utenfor skiløypa.

Det skilte knapt et sekund mellom Northug og hans for dagen tøffeste rival i Aleksander Bolsjunov. 32-åringen ble nummer to bak russeren og Jan Thomas Jensen tok tredjeplassen i den svært spesielle sprintkonkurransen i Granåsen.

– Det ble andreplass. Jeg har aldri vært så nærme å bli drept i Granåsen. Takk til Bolsjunov som ga oss juling. Så får vi bruke dette til inspirasjon inn mot VM, sa Northug til stadionspeakeren etter løpet.

Northug med sprø oversettelse

Deretter ble Bolsjunov spurt om han ikke kunne si noe om opplevelsen av å gå i Trondheim. Northug ble bedt om å oversette og kom til den komiske konklusjon at Bolsjunov koste seg fordi han gikk med en «så kjekk kar som Northug».

Hele stadion brast ut i latter.

– Nå husker jeg ikke helt hva jeg sa. Han synes det var stas å være her. Så nevnte han navnet mitt. Da tolket jeg at det var ekstra kjekt, sier Northug til VG om seansen etter rennet.

Fleipet med svenske

32-åringen fikk spørsmål fra svenske Aftonbladet om hvordan det var å slå en svenske igjen. Skiskytteren Sebastian Samuelsson var å finne i startfeltet, men klarte ikke å komme seg inn blant de fem beste som avsluttet sprinten i Trondheim.

– Jeg har ikke hørt om ham, sier Northug - før han smiler og understreker at han bare tuller.

– Det var artig. Dette er et konsept som passer ham bra. Skiskyttere er vant til korte runder og stopp underveis, sier skistjernen om konkurransen, hvor 40 løpere stilte til start. Sakte, men sikkert etter hvert som de 1,4 kilometer lange rundene ble unnagjort, ble flere løpere slått ut.

– Jeg så det da det var fire runder igjen at det kom til å bli «easy match», sier Northug om Samuelsson.

– Det hadde vært tungt å bli slått av ham?

– Ja, det hadde vært trist. Den hadde vært vanskelig å ta med seg hjem, sier 32-åringen.

Viser form

Northug viste også igjen at han er i godt slag i sporet. Han har - etter å ha blitt vraket til OL og selv valgt å droppe all verdenscup ut sesongen - lagt bak seg en måned med en rekke turrenn, langløp og nå showrenn.

«Turneen» i Europa og Norge siden midten av mars startet ikke så bra, men etter hvert har 32-åringen vunnet Flyktningerennet, Sandfjellrennet og imponert ekspertene under NM i Alta sist helg.

Onsdag kveld var han den eneste som klarte å følge Aleksander Bolsjunov over ni ganger 1,4 kilometer på hjemmebane i Granåsen. Didrik Tønseth måtte gi tapt. En syk Emil Iversen ga seg etter bare to runder, mens Niklas Dyrhaug måtte melde forfall på grunn av sykdom.

Kryptisk om fremtiden

Nå venter noen svært viktige uker. Landslagssjef Vidar Løfshus ønsker svar fra Northug på om han har motivasjon nok til å være med på landslaget innen under to uker.

Northug avviser på sin side at utspillet «inspirasjonen inn mot VM» - som han uttrykte til speakeren på stadion etter rennet - handlet om hans egen motivasjon. Han svarer «kanskje» på spørsmål om han har bestemt seg for å fortsette inn mot VM 2019. På VGs spørsmål om det er en hemmelighet, sier Northug bare kort at «de som vet, de vet».

