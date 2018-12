Østberg reagerer på russisk dopingkaos: - Ikke bra

TOBLACH/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg reagerer på kaoset rundt russisk idrett, selv om hun sier hun ikke har mistanker til sine nåværende russiske konkurrenter. På 10-kilometeren tapte hun en dramatisk sekundstrid mot Natalia Nepryajeva.

Det internasjonale antidopingbyrået har etter høstens dopingbråk , satt frist til nyttår for å få full tilgang til dopinglaboratoriet i Moskva, for at russisk idrett skal fortsette å være klarert til å delta i internasjonal idrett. Bakgrunnen er de omfattende avsløringene rundt dopingjukset i russiske idrett de siste årene. Men nå er det store problemer med tilgangen oppunder tidsfristen og flere er provosert .

Ingvild Flugstad Østberg sier hun ikke tenker på dopingkaoset i russisk idrett når hun er ute og konkurrer med russiske utøvere, men mener situasjonen er spesiell.

– Hele situasjonen, opplegget og situasjonen som har vært med ikke bare langrenn, men hele russisk idrett, er veldig spesielt og ikke bra, sier Ingvild Flugstad Østberg på VGs spørsmål om hvilken opplevelse hun har hatt at kaoset rundt russisk idrett det siste året.

Flere russiske løpere, blant dem flere av de største herrestjernene fikk startnekt i OL, samtidig som de fikk lov til å delta i verdenscupen sist sesong. Flere omfattende dopingrapporter bekreftet avsløringene til den tyske journlisten Hajo Seppelt om det omfattende dopingjukset i Russland. Etterforskningen av Sotsji-OL viste også omfattende dopingjuks under lekene, flere år i etterkant.

Calle Halfvarsson var blant dem som reagerte i svenske medier da han hadde en dårlig følelse da Evgeni Belov vant i Davos før jul, etter å ha fått startnekt i OL.

På spørsmål om hun tror russerne hun konkurrerer mot er rene svarer Østberg:

– Jeg skal ikke gå rundt å mene noe om det ene eller andre. Men når jeg står på startstreken regner jeg med at folk jeg konkurrer mot er rene. Jeg har ikke noen grunn til å tro noe annet enn det.

VG pratet lenge med Russlands landslagstrener Markus Cramer om doping i russisk idrett i Val Senales i høst. Da avviste han også dopingrapportene som reelle i innhold og hevdet han ikke forstår noe av avsløringene i russisk idrett.

På 10-kilometeren vet hun ikke hvor hun tapte tidelene som skilte opp til Nepryajeva. De russiske damene presterte elendig under Sotsji-OL. Men nå har russerne fått frem en ny generasjon løpere. På søndagens etappe var tre av de sju beste russere.

– Hva har skjedd i russisk damelangrenn de siste årene?

– Vi har en ny generasjon med unge løpere i det russiske laget som meg selv Belorukova, Sedova som akkurat var U23-løpere. Vi har flere unge jenter som innen noen få år har sjansen til å være på toppen av internasjonal langrenn, sier Neprajeva.

De russiske damene dominerte langrenn på 90-tallet og starten av 2000-tallet før flere av toppløperne ble dopingavslørt. Siden har det gått trått i russisk damelangrenn.

– Dette skjer på grunn av den unge generasjonen, for vi har ikke hatt en stor andel sterke jenter i damelangrenn. Den nye generasjonen er ikke dårligere enn de andre jentene i verden, sier vinneren av ti-kilometeren.

På forhånd var rennet spådd å bli en duell mellom Østberg og finske Krista Pärmäkoski. Det ble det også, men altså med et russisk innslag i tillegg.

Nepryajeva leder nå Tour de Ski 23,6 sekunder foran Jessica Diggins fra USA, som er fem sekunder foran Flugstad Østberg.