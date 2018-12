0,3: Tidelene var ikke på Ingvild Flugstad Østbergs side. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ingvild Flugstad Østberg tapte sekundstrid med tre tideler

LANGRENN 2018-12-30T12:38:19Z

TOBLACH/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg tapte etappeseieren i en dramatisk sekundstrid med russiske Natalia Neprajeva, men gjorde et solid byks opp sammenlagtlisten og var etter løpet veldig fornøyd med disponeringen sin.

– Jeg har hatt litt utur med tidelene på flere løp i år. 0,3 var veldig nærme seier, men det var et veldig bra løp, så jeg tar med meg det, sier Østberg til NRK og sier at hun var veldig fornøyd med disponeringen av løpet.

Gjøvik-jenta åpnet raskt på det ti kilometer lange løpet i fristil, og ledet lenge på alle mellomtider, før Neprajeva kom fra et sent startnummer og slo mellomtid etter mellomtid.

På forhånd var det spådd en duell mellom Østberg og finske Krista Pärmäkoski. Det ble det også, men altså med et russisk innslag i tillegg.

Thriller-avslutning

Og da Pärmäkoski gikk i mål 17 sekunder bak Østberg, var det bare Neprajeva som kunne true seieren til Ingvild Flugstad Østberg.

Men det russiske forspranget ble spist inn sekund etter sekund etter sekund, og på åtte kilometer var Østberg bare halvsekundet bak. Det ble en skikkelig thrilleravslutning.

Russeren holdt helt inn, innslaget var godt og hun gikk i mål tre tideler - 0,3 sekunder - foran Østberg. Dermed tok hun både etappeseieren og den blå ledertrøyen.

Østberg tok også et byks oppover sammenlagtlisten og ligger nå på en tredjeplass, 28,3 sekunder bak sin russiske overkvinne. Jessica Diggins skiller dem, 23,6 bak Neprajeva.

Weng-opptur

De norske distansejentene hadde litt å revansjere etter gårsdagens svake Tour de Ski-åpningen, selv om det var sprint. Ingvild Flugstad Østberg, rangert som en av de aller største favorittene i sammendraget, røk ut i kvartfinalen. Og formsvake Heidi Weng kom ikke engang dit, etter at hun ble utslått i prologen.

Hun fikk en bedre opplevelse på distanse, for selv om hun ikke blandet seg helt inn i striden om de tre pallplasseringene, prestert hun et av sesongens beste renn for hennes det. Hun kom til slutt på femteplass.

– Jeg er skikkelig glad, og jeg er lettet over at det går litt bedre. Det ser lyst ut, det her, sier Weng om femteplassen.

Jessica Diggins var lørdagens store vinner av sammenlagtfavorittene med sin 3. plass på sprinten, men klarte ikke å følge opp søndag. Hun var i mål 27 sekunder bak Flugstad Østberg, og mistet nesten hele forspranget til sin norske rival. Diggins er nå nummer to, fem sekunder foran Flugstad Østberg. Neprajeva leder med 23,6 sekunder ned til Diggins.

Stina Nilsson startet etappen med den blå ledertrøyen, men var nesten to minutter bak Østberg i mål og kunne ikke gjenta denne dansen: