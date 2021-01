Klæbo knust av Bolsjunov: Over minuttet bak

FALUN/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) var sjanseløs i kampen om pallen i sitt verdenscupcomeback.

– Dette er den øvelsen jeg har minst lyst å gå i VM. Seks konkurranser kan bli mye, sier Klæbo til VG etter 7. plassen.

Etter 12,8 kilometer passerte Bolsjunov Klæbo i motbakken. Russeren startet ett minutt bak 24-åringen fra Byåsen i Trondheim. Bolsjunov var ett minutt og ett sekund foran i mål.

Det er nøyaktig to måneder siden Klæbo konkurrerte i verdenscupen sist, da vant han minitouren i Ruka.

Men norske herreløpere leverte i kulden i Sverige. Under solen og knallblå himmel gikk Simen Hegstad Krüger et knalløp og var bare 1,8 sekunder bak Bolsjunov i mål. Sjur Røthe ble nummer to, mens Hans Christer Holund ble nummer fire.

– Jeg prøvde å være rolig, selv om jeg var seks-syv sekunder bak på åpningspunktet. Alt i alt veldig bra, sier Krüger til NRK.

– Det er litt surt at pallen ryker. Det er de tre som slår meg i dag, jeg antagelig skal kjempe mot i VM, sier Holund tilVG.

FIKK BANK: Aleksandr Bolsjunov vant verdenscuprennet i Falun fredag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Beste Falun-plassering

Johannes Høsflot Klæbo har aldri vært på pallen i et distanserenn i Falun, men har to sprintseire. Beste distanseplassering var 19. plass på 15 kilometer friteknikk i 2019. Så selv om han fikk bank, så fikk han sin beste distanseplassering i Falun noensinne.

– Det var et greit løp. Det er et steg i riktig retning. Jeg har ikke gjort så mange bedre løpe i denne øvelsen, sier Klæbo.

Bolsjunov har fire seire i Falun. Russeren har vunnet seks av ti distanserenn denne sesongen.

PALLEN: Aleksandr Bolsjunov vant foran Simen Hegstad Krüger (t.v.) og Sjur Røthe i Falun fredag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Klæbo leverte 1., 4. og 15. plass under NM i Granåsen midt i januar. Da var han relativt stinn av trening. Deretter valgte han å stå over verdenscuphelgen i Lahti, hvor det ble ordentlig hett i topplokket til Aleksandr Bolsjunov på stafetten som Norge vant:

Onsdag kommer VM-uttaket til Oberstdorf. 15 kilometer friteknikk står på programmet der. Derfor var fredagens renn i Falun ekstra viktig, men langrennssjef Espen Bjervig har gjentatt at det ikke blir rent amerikansk uttak om de fire norske VM-plassene. Martin Johnsrud Sundby har friplass, siden han er tittelforsvarer.

Amundsen: - Håper Klæbo ikke går

Harald Østberg Amundsen har vært en outsider til VM-plassen. Han tok NM-bronse på 15-kilometeren i Granåsen. Fredag ble han nummer åtte. Ett minutt og 14 sekunder bak Bolsjunov.

– Det var et greit løp, men det ble litt avstand. Jeg håper Klæbo ikke vil gå denne øvelsen i VM, sier Amundsen til VG.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var en glad mann.

– Strålende fornøyd med dagen. Vi er helt oppe der. Vi visste Bolsjunov skulle bli skummel. Han skal få kjenne pusten vår om en måned, sier Nossum til NRK.