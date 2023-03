STARTMANN: Hans Christer Holund (t.h.) gikk Norges førsteetappe på VM-stafetten.

Holund svarte på uttakskritikken: − Jeg må bare beklage

PLANICA (VG) Uttaket av Hans Christer Holund (34) skapte diskusjon dagen før VM-stafetten. Etter å ha gruset konkurrentene på førsteetappen, beklaget Holund til dem som mente han ikke burde gått for Norge.

– Disse uttakene har vi ingen kontroll over. Jeg må bare beklage til de som mener jeg ikke burde gå i dag. Det er ikke jeg som tar ut laget, sier Holund til Viaplay.

Norge, med kvartetten Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo, ser ut til å ta et overlegent VM-gull på stafetten. Diskusjonen i forkant gikk på hvem av de sterke, norske langrennsløperne som var kvalifisert for å få gå sammen med de tre sistnevnte.

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug og Didriks Tønseths trener, Trond Nystad, var blant dem som mente Holund-uttaket var feil.

På spørsmål fra NRK om hvor mye press Holund kjente på, svarte han:

– Det er mye press, det er sånn det skal være. Jeg ydmyk og stolt over å få gå stafett for Norge. Det er sikkert fire-fem andre mann som kunne gått stafetten for Norge. Det er tett i toppen der, men når jeg får muligheten, skal jeg gjøre så godt jeg kan. Og det gjorde jeg i dag.

– Hans Christer skal selvsagt ikke beklage for noen ting. Han fikk muligheten og gjorde en fantastisk etappe. Hans Christer er en så snill og samvittighetsfull person. Han vet at det er mange andre som har kjempet om plassen, sier Dyrhaug dagen derpå.

Martin Johnsrud Sundby er også mektig imponert.

– Du slo knockout på verdenseliten på førsteetappe og sørger sannsynligvis for en lite spennende stafett. Det er kjedelig for oss som står her, men gratulerer med en helt rå etappe, sier Sundby til Holund.

VG oppdaterer saken.