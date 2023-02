SVENSK TRIUMF: Frida Karlsson (sittende på snøen) tok VM-sølv, da Ebba Andersson ble verdensmester på 15 kilometer fellesstart med skibytte lørdag.

Frida Karlsson avslører VM-drama: − Jeg har hatt det dritt

PLANICA (VG) Frida Karlsson (23) vurderte å reise hjem fra et treningsoppholdet i Italia like før VM. Gullhåpet forteller hvorfor hun smiler stort etter sølvet.

Frida Karlsson var sjanseløs mot landskvinne Ebba Andersson på VM-fellesstarten med skibytte i slovenske Planica, men kalte det en seier.

– For en uke siden hadde jeg ikke gjort dette. De siste dagene har det begynte å «kicke inn» litt igjen, sier Karlsson i pressesonen etter løpet.

Hun forteller at det var marginer som gjorde at hun fant formen, som hun har jaget de siste dagene.

– Jeg har hatt det dritt før dette mesterskapet, så det kjennes som en seier å ta sølv, sier Karlsson om løpet der Astrid Øyre Slind tok en sensasjonell bronsemedalje.

23-åringen forteller at hun har hatt det vanskeligere enn hun har gitt uttrykk for tidligere.

– Jeg vurderte å dra hjem, sier Karlsson på spørsmål fra Nettavisen i pressesonen.

SØLVGLIS: Nå kjenner Frida Karlsson seg bedre og bedre for hver dag.

23-åringen ga alt og kollapset på toppen av monsterbakken da hun vant Tour de Ski i begynnelsen av januar. Etter kollapsen tok hun det med ro en uke, tok en treningsøkt og ble syk. Før VM dro hun til Toblach i Italia for å finpusse formen. Da ble det for mye.

– Jeg gikk fra touren til hardtrening, innrømmer Karlsson.

– Jeg har hatt en ganske dårlig inngang faktisk til dette mesterskapet. At jeg får dette sølvet, føles ut som en seier, sier Karlsson til VG.

Hun har bommet på formen før. Etter OL i Beijing i fjor innrømmet hun at hun ikke traff med formen i det hele tatt, lekene ble en gedigen nedtur. Under verdenscupåpningen i Finland i desember, sa hun til VG at denne gangen skulle det bli annerledes.

– Nå er formen mer rimelig med tanke på at jeg vil være som best under VM. I fjor hadde jeg min beste form her i Ruka, så gikk det nedover, sa Karlsson til VG da.

Da Karlsson merket at ting ikke var helt som de skulle før årets mesterskap i Planica, så ble det viktig for henne å ta VM ned på riktig nivå.

– Det er ikke så viktig, det er idrett liksom, sier Karlsson.

Hun stråler i pressesonen etter sølvet. Det var meldt regn, men solen skinte. 23-åringen tok seg god tid til journalistene. Hun spøkte og lo, og snakket ærlig om utfordringene før mesterskapet.

Sverige har tatt fem av seks medaljer for damene så langt i VM.

– Det er helt sykt egentlig. Vi har så mange medaljekandidater på alle øvelser, sier Karlsson.

Hun kalte Slinds (35) bronse imponerende.

– Blir du inspirert? Du kan jo holde på i mange år til.

– Ja, men det vet jeg ikke om jeg kommer til å gjøre. Jeg kommer til å slutte tidlig, svarer 23-åringen VG.

Men bak de svenske favorittene så det slik ut da Astrid Øyre Slind sikret VM-bronse i VM-debuten:

Nå skal hun senke skuldrene. Hun har vært usikker på formen, men nå kan hun slappe av og har bestemt seg for å ha det gøy i resten av mesterskapet. Den svenske skiyndlingen kjenner at hun blir bedre og bedre for hver dag.

Søndag er det lagsprint i Planica. Jonna Sundling og Emma Ribom går for Sverige, Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng er Norges lag.