OPPTUR: Maiken Caspersen Falla gikk til topps.

Falla spurtet fra konkurrentene i Drammen: − Følte meg rå

DRAMMEN (VG) Maiken Caspersen Falla (31) tok sin sjette seier i Drammensprinten. Det er hennes første triumf på over to år.

– Det er litt vanskelig å forstå, og det betyr enormt mye. På en god dag kan jeg være med på å kjempe om seierne, men så har jeg mistet litt på troen på det, sier Falla til TV 2.

På oppløpet opp Bragernes Torg i Drammen sentrum var hun sterkere enn den svenske OL-vinneren Jonna Sundling og Anamarija Lampic. Hele dagen gjennom viste Falla styrke og selvtillit i solen og folkefesten i Drammen.

– Fantastisk oppløp av Maiken. Hun løser det så bra, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

– Jeg følte meg ganske rå i finalen, sier Falla.

Falla vinner Drammensprinten for sjette gang (2022, 2019, 2018, 2016, 2015 og 2014), og sikret sin første seier i verdenscupen siden 22. februar 2020 i Trondheim.

Tidligere denne sesongen var hun på pallen i Ruka og i fjor tok hun VM-sølv i Oberstdorf, men ellers har de to siste sesongene vært preget av mye trøbbel for tidenes beste norske kvinnelige sprinter.

I Beijing-OL ble det en skuffende åttendeplass i både den individuelle sprinten og på lagsprinten.

– Jeg kom hjem fra OL og var sliten og veldig lei. Jeg har bare orket å trene én økt om dagen. Nå fikk jeg en bekreftelse på at jeg fortsatt kan, og at det er litt fart i denne gamle skrotten, sier Falla, som samtidig ikke kunne bekrefte at hun fortsetter til VM i Planica neste sesong:

– Hvis jeg har troa så skal jeg fortsette.

Falla står med fem VM-gull og ett OL-gull, i tillegg til 22 seirer i verdenscupen.

Ane Appelkvist Stenseth, Lotta og Tiril Udnes Weng, Kristine Stavås Skistad og Hedda Østberg Amundsen røk ut i kvartfinalene, mens Julie Myhre kom til semifinale.

PS! De russiske utøverne går ikke mer i verdenscupen denne sesongen som følge av krigen i Ukraina. Det var flere markeringer i Drammen til støtte for ukrainerne.