SEIERSINTERVJUER: Johannes Høsflot Klæbo tok seg god tid til pressen etter at han vant sprinten i Lillehammer fredag. Til venstre står Petter Northug som er på jobb som ekspert for TV 2.

Sprint-treneren: Var bekymret for at Klæbo skulle «forsvinne»

LILLEHAMMER (VG) Sprintlandslagstrener Arild Monsen har vært opptatt av å passe på Johannes Høsflot Klæbo (25) på grunn av sponsorkonflikten den siste uken.

Klæbo slo tilbake med en fullstendig overlegen seier på sprinten i Lillehammer fredag. 25-åringen hadde god tid til feiring før han skled over målstreken først.

Et lite døgn tidligere møtte han pressen uten et eneste smil. Sprintlandslagstrener Monsen har fryktet konsekvensene av dramaet mellom ledelsen i langrenn og Klæbo, som endte med at Klæbo mot sin vilje må reklamene for rettighetshaver Viaplay på skidressen.

– Han får ikke lov til å trekke seg ut. Det har vært det viktigste for meg. Jeg har bare passet på at han ikke har forsvunnet, sier Monsen til pressen etter sprinten fredag.

– Hva mener du med «ikke får lov til å trekke seg ut av laget»?

– Det kunne vært en konsekvens av alle tumultene. Det er mitt ansvar som leder at han ikke reagerer på en sånn måte at han forsvinner. Så skjer det ting, som det som har skjedd, da må jeg bare passe på at han ikke forsvinner, svarer Monsen til VG.

– Hva mener du med forsvinner?

– At han går på rommet og spiser til egne tider, svarer Monsen.

Sprintlandslagstreneren understreker at Klæbo ikke trakk seg unna. Han spiste ved langbordet sammen med de andre. Han var på plass.

SPRINTLANDSLAGSTRENER: Arild Monsen snakket med pressen etter sprinten fredag.

Under verdenscupåpningen forrige helg gikk Klæbo uten sponsorlogoen til langrennslandslagets nye sponsor Viaplay. TV-kanalen er også rettighetshaver. Dette syns Klæbo er problematisk. Adresseavisen avslørte konflikten mellom skiforbundet og Norges beste mannlige langrennsløper.

Monsen forteller at Klæbo hadde en god treningsøkt torsdag, og at de hadde en god og ærlig prat i bilen på vei tilbake fra trening på skistadion.

– Jeg sa at vi må konsentrere oss om det som skal skje her med startnummer, så får du håndtere det andre på best mulig måte. Jeg har ikke vært dypt inne i de diskusjonene. Min jobb er at han har det så godt som mulig, og ikke blir en ensom svale, men en del av laget, sier Monsen i pressesonen der pressen møter utøvere og trenere.

For Monsen var redd for at konsekvensen av bråket var at Klæbo skulle treke seg unna.

– Det som lett kan skje er at man dropper ut og da har man en kamp innvendig. Om jeg har mistanke om sånn, så er jeg enda mer på vakt, sier Monsen.

Smilet var tilbake hos Klæbo etter seieren og han hadde mange ord å by på om treneren etter seieren.

– Arild er en god mann. Han er en viktig støttespiller i laget vårt. Han er den som definitivt vet hvordan han skal håndtere ulike situasjoner. Han skal ha all kred for måten han oppfører seg på og hvordan er. Jeg er fryktelig glad jeg kjenner ham og har han som trener, sier Klæbo.

25-åringen som vant tre gull i forrige OL fortalte etter seieren at sponsorkonflikten med forbundet har kostet mye.

– Jeg er godt fornøyd med at jeg klarer å skru om. Jeg har brukt mye energi og tid for å gå så fort som mulig på ski i dag. Det er det jeg blir målt på. Å klare det er en god følelse at man har kontroll på hodet sitt i viktige situasjoner og kroppen er der den skal være, sier Klæbo.

Lørdag er det 15 kilometer for herrene. Verdenscuphelgen avsluttes med stafett søndag.

PS! Thomas Helland Larsen er romkamerat med Klæbo i Lillehammer. Han klinket til og ble nummer to på sprinten. Franske Richard Jouve ble nummer tre.