TO OPPFATNINGER: Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug har ikke samme Tour de Ski-oppfatning.

Stjernene med ulik Tour de Ski-plan

LAVAZÈ (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) planlegger å gå Tour de Ski en drøy måned før OL, mens Therese Johaug (33) heller mot å stå over touren.

Av Herman Folvik

Publisert: Nå nettopp

– I utgangspunktet er planen å gå Tour de Ski hvert fall. Men det avhenger av hvordan kroppen reagerer på høydeoppholdene, og ikke minst perioden i forkant av Tour de Ski, sier Klæbo til VG.

OL i Beijing er langrennsløpernes store mål denne vinteren. Det starter 4. februar. 28. desember 2021 til 4. januar 2022 går Tour de Ski i Mellom-Europa. Denne sesongen er touren forkortet fra åtte til seks renn.

– Det er vanskelig å spikre en plan nå, men i grovplanen er Tour de Ski med, sier Klæbo.

Den største stjernen blant kvinnene, Therese Johaug, er mer skeptisk til å gå touren i forkant av OL.

– Njæ. Jeg har ikke bestemt meg hundre prosent, men jeg er villig til å gjøre alt for å stille best forberedt til OL, sier Johaug til VG.

– Du heller litt mot å ikke gå, høres det ut som?

– Ja, det er nok mer den veien jeg tenker nå. Men man skal aldri si aldri. Det er lenge til og vanskelig å si hvordan kroppen er når sesongen starter, svarer Johaug.

De siste årene har man sett oftere at flere profiler står over Tour de Ski for å stille best forberedt til mesterskap senere på vinteren. Mens Petter Northug ofte hadde suksess med å gå Tour de Ski, hvor deler av rennene går i høyde, i forkant av mesterskap som en del av oppkjøringen.

Klæbo har ikke stor erfaring med høydetrening før denne sesongen, og har brukt Northug som rådfører om trening i høyden. Høyde er noe utøverne har ekstra fokus på denne sesongen på grunn av at OL i Beijing går på 1800 meters høyde.

– Jeg har snakket med Petter, det er ikke noe å legge skjul på, men jeg vil ikke gå inn i detaljer på hva vi har snakket om. For meg har det vært til stor hjelp og noe jeg er veldig takknemlig for. Det har utvilsomt vært lærerikt for meg, sier Klæbo.

Heidi Weng sier hun hvert fall skal ha med seg rennene i sveitsiske Lenzerheide (ca. 1500 meter over havet), men er foreløpig usikker på rennene i Oberstdorf og Val di Fiemme. Avslutningen opp monsterbakken i Alpe Cermis frister hvert fall ikke.

– Jeg har jo plan A, B og C, men jeg har lyst til å gå de to første rennene som er i mellomhøyde hvert fall. Men det koster å gå en hel tour. Den siste bakken er et helvete ... Ups, det var ikke meningen å banne, sier Weng.

Sist vinter var ikke Norge med i Tour de Ski på grunn av coronasituasjonen. Nordmennene gikk svært få løp i verdenscupen.