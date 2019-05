FÅR TROLIG GÅ I NORGE: De norske landslagsløperne, her representert med Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo og Sjur Røthe, får mest sannsynlig oppleve VM i Trondheim om seks år. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Trondheim eneste søker til ski-VM 2025

Trondheim er eneste søker til ski-VM i 2025. Det bekrefter Det internasjonale skiforbundet FIS. Fristen gikk ut 1. mai.

NTB

Trondheim, som arrangerte ski-VM i 1997, søkte også mesterskapene i 2021 og 2023, men tapte kampen mot Oberstdorf og Planica.

Den formelle avgjørelsen faller i forbindelse med FIS-kongressen i Thailand i slutten av mai 2020.

– Dette er et bevis på at den internasjonale skifamilien er enige om at det er Norge og Trondheim som skal arrangere VM dette året. Nå skal Norges Skiforbund sammen med Trondheim Kommune og skisporten i Trøndelag levere en god søknad som oppfyller de kriteriene som FIS stiller til en VM-arrangør. Tildelingen skjer formelt under kongressen neste år, men vi kan allerede nå glede oss til en skikkelig trøndersk folkefest i 2025, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

Publisert: 02.05.19 kl. 11:18