VM-DRONNING: Therese Johaug kan få Egebergs ærespris senere i år, dersom hun når opp i konkurranse mot andre - ikke navngitte - kandidater. Foto: Bjørn S. Delebekk

Splitter ekspertene: Johaug nominert til Egebergs ærespris

Therese Johaug (31) er ifølge TV 2 nominert til Egebergs ærespris i 2020 av styret i Norges skiforbund. Det splitter profilerte dopingeksperter og mediekommentatorer.

Årsaken er Johaugs 18 måneder lange utestengelse for brudd på dopingreglene. Skistjernen testet høsten 2016 positivt på det forbudte stoffet clostebol.

I idrettens voldgiftsrett i Sveits ble hun trodd på at bruken ikke var et bevisst forsøk å dope seg.

Nå får TV 2 bekreftet fra skiforbundet at de har nominert 31-åringen til den gjeve æresprisen, som på grunn av coronapandemien trolig vil bli utdelt senere i 2020. Juryleder er tidligere idrettspresident Børre Rognlien.

Etter en lang karriere preget av mange mesterskapsmedaljer, tok Johaug tre VM-gull i Seefeld i 2019. Siden den gang har hun også markert seg innen løping. I høst løp hun blant annet inn til en suveren NM-tittel i terrengløp.

– Mitt syn er at det er 100 prosent soleklart riktig at hun er nominert. Hadde hun ikke blitt trodd på at hun hadde brukt et forbudt stoff ved en feil, og at hun hadde fått en fordel av det, så hadde det vært helt motsatt. Da hadde det vært helt uaktuelt, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, til egen kanal.

Ikke alle er ubetinget enige:

– Det er høyst mulig å problematisere hvor klokt det er å dele ut Egebergs Ærespris til en utøver som har en dopingdom. Dette er ikke en utmerkelse det er automatikk i å motta, det dreier seg om et aktivt valg fra juryen. Da kan det oppleves som ryddigere å ha et prinsipp om at en dopingdom, uansett karakter, ikke lar seg kombinere med utmerkelsen. Et slikt valg er tatt for Holmenkollmedaljen, der juryen tar innover seg at definisjonen av begrepet «doping» ikke forutsetter at det er bevist noe forsett. Hvis Egebergs Ærespris legger seg på en annen linje, vil det bli interessant å se hvordan en slik signaleffekt vil bli oppfattet utenlands, sier VG-kommentator Leif Welhaven.

Martin Johnsrud Sundby, som også er utestengt for brudd på dopingbestemmelsene, vil aldri kunne få norsk skisports høyeste utmerkelse, Holmenkollmedaljen. Juryen bak Egebergs ærespris kan altså komme til en annen konklusjon for Johaug.

Leif Welhaven får støtte av CAS-ekspert og jurist Robin MacKenzie-Robinson, som ikke ville delt ut prisen til Johaug.

Mads Kaggestad, tidligere proffsyklist, har tidligere vært av motsatt oppfatning:

– Jeg syns hun fortjener Egebergs ærespris. Panelet som skal bestemme dette kan se bort fra den saken nå, siden det ikke var med hensikt, sa han til VG i 2019.

Therese Johaug står oppført med OL-gull på stafett fra 2010, samt ti VM-gull i langrenn. Hun har også vunnet Tour de Ski tre ganger.

Publisert: 14.05.20 kl. 15:09 Oppdatert: 14.05.20 kl. 15:39

