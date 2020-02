UTE: Verdenscupen i Falun går uten Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Fra Johannes Høsflot Klæbos Instagram. Publisert med tillatelse.

Klæbo ble «slått ut» av bokse-automat

Etter en bowlingrunde med noen kompiser skulle Johannes Høsflot Klæbo (23) teste styrken sin på en såkalt bokse-automat. Det endte med et brudd som setter ham utenfor verdenscupen i Falun. Nå gratulerer han Aleksandr Bolsjunov med «kula».

Oppdatert nå nettopp

Tidligere mandag kunne Norges Skiforbund i en pressemelding fortelle at ski-stjernen må stå over Falun-rennene og trene alternativt - men at det fortsatt er et håp om at han skal rekke Ski Tour 2020.

Men hvorfor det ble slik avslører han selv på sin youtube-kanal mandag kveld. Og det er altså en temmelig spesiell historie:

I bowlinglokalene var det en bokse-automat, der du kan måle hvor hardt du slår. Den ville Klæbo prøve, og det endte altså ikke så bra.

– Vi så en sånn boksemaskin med en sånn boksehanske. Det er om å gjøre å slå hardest på den. Vi bestemte oss for å slå på den. Konkurransemenneske som jeg er, slo jeg alt jeg kan. Rett ved siden av boksegreia sto det en jernmaskin, og akkurat idet jeg slår, treffer jeg, men hånden min sklir av og treffer kanten på den andre maskinen med full kraft, forteller Klæbo på youtube.

– Jeg kjente med en gang at det ikke var godt. Jeg var redd for at jeg hadde brukket fingeren. Og det hadde jeg i og for seg også.

På Instagram har Klæbo lagt ut et bilde der ringfinger og langemann på den ene hånden er festet sammen. Han forteller på youtube at slik må det være minst fram til 13. februar.

– Dette var nok ikke det lureste jeg har gjort. Ikke det nest lureste heller. Dette burde vel aldri ha skjedd, men jeg velger å se fremover i stedet for å irritere meg over det. Det er i alle fall svært lite smart å bruke masse tid og fokus på det her, fastslår Johannes Høsflot Klæbo i en kommentar sendt til VG på epost.

Johannes Høsflot Klæbo er 235 poeng bak russeren Aleksandr Bolsjunov i verdenscupen sammenlagt.

– Når det nå ikke blir deltakelse i Falun, er det nok bare å gratulere Bolsjunov med «kula». Men han skal vite at jeg kommer sterkt tilbake på slutten av sesongen – og ikke minst neste sesong. Dette har ikke vært noen 100 prosent sesong for min del, fortsetter Klæbo.

Han er forøvrig ikke den første norske idrettsutøver som har blitt slått ut av en bokseautomat.

Pappa Haakon sier det slik:

– Jeg kan vel kalle det guttestreker, men vi kan leve med det. Nå får han ha fokus på å lege fingeren, så setter han nok høy fart igjen. Og så får vi vel håpe at dette ikke gjentar seg.

Lørdag er det sprint i klassisk stil og søndag står fellesstart i fristil (10/15 km) på programmet i Falun.

– Johannes har pådratt seg et brudd i et lite bein ved en finger, og han må trene alternativt hjemme når verdenscupen i Falun går til helgen. Vi håper og tror Ski Tour 2020 fortsatt er innen rekkevidde, sier medisinsk ansvarlig for langrenn i Skiforbundet, Øystein Andersen, i en pressemelding fra NSF.

Publisert: 03.02.20 kl. 18:59 Oppdatert: 03.02.20 kl. 19:09

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser