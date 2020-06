HØYE KOSTNADER: Toralf Heimdal (innfelt) er redd for at kostnadene for langrennsløpere fra distriktene skal bli for store. Foto: NTB scanpix / PRIVAT

Frykter rasering av langrennsmiljøet: – Kan ikke rive bort grunnfjellet

Lederen i langrennskomiteen i Troms Skikrets, Toralf Heimdal, frykter langrenn ikke lenger vil være en nasjonalidrett for hele Norge hvis man ikke får på plass en ordning med reisefordeling.

Ekstrakostnadene for skiløpere fra Nord-Norge er nå så store at den tidligere langrennsløperen fra Bardu frykter et klasseskille, at langrenn skal bli en regional idrett forbeholdt utøvere fra østlandsområdet.

– Hvis man mener alvor med at langrenn er en nasjonalidrett, så kan vi ikke rive bort grunnfjellet nå, sier en bekymret Heimdal.

Kostnadene ved at unge skiløpere fra distrikts-Norge skal få utøve sin sport er blitt et lite mareritt for mange klubber og kretser. Toralf Heimdal viser til at de fleste norgescup-rennene går på Østlandet.

– For en juniorløper fra Kjelsås betyr det at man kanskje bruker 1000 kroner på en norgescup-helg, mens vi som kommer nordfra, får en kostnad nærmere 15.000 kroner per løper. Pengene går til flyreise, overnatting, leiebil, smørere og trenere. Vi nærmer oss et kostnadsnivå som vi aldri har hatt.

Og verre skal det bli, for på grunn av coronapandemien har flyprisene skutt i været. I tillegg kan man bli tvunget til å bo på enerom på grunn av smittevern-tiltakene.

– En normalpris tur-retur Troms-Oslo ligger rundt 6000 kroner. Når en vet at en del klubber har åtte-ni løpere som deltar på norgescupen, så er jeg redd vi i fremtiden ikke skal få frem løpere fra småsteder rundt om i distrikts-Norge og særlig fra nord. Da spøker det for løpere som kan nå verdenstoppen selv om de er fra Vadsø, Alta eller Sørreisa.

På et møte i skiforbundet denne uken ba Heimdal, som også sitter i styringsgruppen for regionlaget Team Nord-Norge og er ordfører i Bardu, om at det settes ned et hurtigarbeidet komité som må se på en ordning med reisefordeling.

Langrennskomitéen hadde opprinnelig tenkt å se på en slik ordning i oktober. Det mener flere – inkludert Toralf Heimdal – er for sent.

– Det må gjøres før den tid, før det blir for sent, fastslår han.

– Mitt forslag er at langrennskomitéen tar opp saken og ser på det, var beskjeden fra lederen i langrennskomitéen, Torbjørn Skogstad, da økonomien ble tema på et møte denne uken.

Radikalt forslag

– Det foreligger en modell som er mer eller mindre klar for diskusjoner i ski-Norge. Det er gjort et godt stykke arbeid som er mulig å diskutere, sier Pål Rise, leder for utdanning og administrative oppgaver i Norges Skiforbund.

Om mange klubber skulle ha innvendinger til en reisefordeling, har Toralf Heimdal et annet forslag:

– Da kan vi jo snu på det og legge de fire norgescup-helgene med ett renn i Troms og Finnmark, ett i Trøndelag og Nordland, ett på Vestlandet og ett på Østlandet. Da vil jo alle få den samme reisebelastningen. Å spre arrangementene tror jeg ikke man vil. Det er et radikalt forslag hvis man ikke får forståelse for at reisefordeling er viktig, sier Heimdal.

Hans håp er markedsapparatet i skiforbundet finner samarbeidspartnere som har en distriktsprofil og som kan bidra med midler som blir øremerket reisefordeling.

