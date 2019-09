SKUFFET: Charlotte Kalla. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kalla om svensk ski-turbulens: – Jeg er lei meg

Det svenske langrennskaoset i sommer kom som et sjokk på Charlotte Kalla (32). Landslagssjefen Jonas Peterson måtte gå etter bare noen måneder i jobben.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg ble overrasket, eller sjokkert, da Jonas måtte gå, sier hun til Aftonbladet.

Til SVT uttaler hun:

– Jeg er lei meg for at Jonas ikke er landslagssjef lengre.

Den 25. august ble det kjent at Jonas Peterson gikk av etter bare litt over fire måneder i jobben. Han skulle overta etter den legendariske Rikard Grip.

Dagen etter kom det fram at avgangen skyldtes konflikt mellom Peterson og smørerne.

les også Turvoll Fossli etter hjertestansen: – Jeg har hatt veldig flaks

– Helt siden han kom hit, følte jeg – shit, hvilken energi han har. Han hadde evnen til å se helheten og sammenhengen. Han satte oss løpere først, jeg-et før laget og hadde mot til å gjøre forandringer, sier Kalla til Aftonbladet.

Til SVT sier hun på Sveriges treningsleir i Frankrike:

– Jeg kan bare snakke for meg, og det føltes som vi fikk ny energi da Jonas kom inn i laget. Det er ganske mye til for jeg skal føle en slik boost, så min tillit til Jonas har vært sterk og stor allerede fra start.

– Han kan og han vil. Han forsøkte å påvirke. Han drives av utviklingen – akkurat som jeg. Det er derfor vi to går så bra sammen. Jeg likte virkelig den ballen som Jonas begynte å rulle i vår.

les også Johaug forstår Ingebrigtsens frustrasjon – reagerer på særnorsk forbud

Hun er på plass i franske Font Romeu der også de norske landslagsløperne befinner seg.

I vår ga Rikard Grip seg etter mange år som landslagssjef. Så forsvant også langrennssjefen Johan Sares. Og deretter smøresjefen Urban Nilsson.

Etter at Peterson måtte gå, valgte det svenske skiforbundet en delt løsning med at Lars Selin og Karin Ersson skal dele på arbeidsoppgavene til landslagssjefen.

Charlotte Kalla er overfor SVT tydelig på at hun hadde store forventninger til hvordan det kunne ha blitt med Peterson og at trenerne nå får mer å gjøre:

– Jeg er overbevist om at det ikke kommer til å bli problem i vinter. Men samtidig blir det et annet fokus for dem som skal fokusere på det sportslige, våre trenere. De må ta et større ansvar. Men jeg tror ikke at det kommer til å påvirke virksomheten denne sesongen. Derimot føler jeg at det var noe stort på gang for svensk langrenn med Jonas ved roret.

les også Klæbo falt på løpetur – slapp med skrekken

På Expressens spørsmål om hun er skuffet over at forbundet ikke lot Jonas Peterson fortsette, svarer Kalla:

– Jeg har ikke vært involvert i prosessen, så det er Ola (Strömberg) som får svare på hvorfor de har fattet beslutningen.

Ifølge Expressen har Strömberg - som har tittelen forbundsdirektør - tidligere uttalt at «vi forsøkte å finne løsninger, men så kommer man til et punkt der man føler at det er bedre å gå hver sin vei».

På treningsleiren i Frankrike har landslagsledelsen hatt møte med løperne.

– Det er klart at vi prater med de aktive, det er derfor vi er her. Hva vi prater med de aktive om, håndterer vi internt, sier Lars Selin til Aftonbladet.

les også Bolsjunov etter «kaos» mot Klæbo: – Mulig å leke med nordmennene

Kvinnetreneren Magnus Ingesson innrømmer at det ikke er optimalt:

– Det er aldri bra når det blir slik. Det blir turbulent og tar energi. Vi som trenere forsøker å fokusere på våre oppgaver. Det er ikke positivt, men vi har forsøkt å fokusere på det vi skal gjøre, sier han til Aftonbladet.

– Det er synd at denne situasjonen har oppstått, men samtidig må jeg fortsette å fokusere på det jeg skal gjøre, sier Ebba Andersson.

Publisert: 10.09.19 kl. 17:21 Oppdatert: 10.09.19 kl. 17:46







Mer om