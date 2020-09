Kommentar

Northug ikke ruspåvirket da han kjørte: Det skulle bare mangle ...

Av Leif Welhaven

Siktelsen for kjøring i ruspåvirket tilstand er frafalt. Nå er det et åpent spørsmål om straffen for råkjøring og oppbevaring narkotika ender med en betinget eller en ubetinget dom. Foto: DAVID ENGMO

Saken mot Petter Northug forblir særdeles alvorlig, selv om han ikke var ruspåvirket da han villmannskjørte. Men for oppfattelsen i offentligheten vil trolig endringen i siktelsen ha stor betydning.

Støtte- og sympatibølgene har vært omfattende allerede før det ble kjent at Petter Northug snakket sant på pressekonferansen.

Nå som fasiten foreligger om at blodprøven var ren, vil nok brikkene falle på plass for enda flere: Petter Northug kommer til å bli tilgitt denne gangen også, av en overveldende majoritet i det norske idrettsordskiftet.

Også hva gjelder oppbygningen av merkevaren «Northug», innebærer dette at han har ytterligere forutsetninger for å komme ut av denne saken på beina, så sant han selv virkelig ønsker å ta tak og forandrer livsførselen sin.

Vi har ikke sett noe rush av sponsorer som bryter med Northug, og det kommer vi nå neppe heller til å oppleve.

Sannsynligheten øker for at Norges Skiforbund fortsetter det kommersielle samarbeidet. Det endelige valget er ikke tatt her, men det er verdt å merke seg at forbundet er opptatt av blodprøvesvaret. Og i egne rekker er det nok lettere å selge inn et fortsatt sponsorsamarbeid med en som er tatt for villmannskjøring og innrømmer rusavhengighet, enn det hadde vært med en som kombinerte problemene ved å kjøre mens han var ruset.

Tilsvarende gjelder arbeidsforholdet med TV 2, som vil ta en prat med Northug om kort tid. Kanalen har trolig nå et større handlingsrom for å velge å beholde profilen i egne rekker.

Det er heller ingen grunn til å tro at lanseringen av kleskolleksjonen eller posisjonen som brilleleverandør vil bli nevneverdig negativt påvirket, så sant Northug klarer å stå i løpet han selv har staket ut om en ny kurs. Det vil faktisk ikke være overraskende om mange ønsker å støtte ham også hva gjelder denne dimensjonen.

Men hvor vesentlig er egentlig den siste utviklingen i denne saken? Det avhenger, som veldig mye annet i en krevende sak, i stor grad av hvilke briller man tar på seg.

Strafferettslig er det åpenbart av interesse at indikasjonen i spyttprøven var gal. Det ER substansiell forskjell på å svare for å ha brutt fartsgrenser med betydelig margin, samt for oppbevaring av narkotika, sett opp mot en sak der ruspåvirket kjøring er en del av straffeforfølgelsen.

Akkurat nå fremstår det som et åpent spørsmål om en tilståelsessak kan lande på den betingede siden, eller om summen av faktorer innebærer at det blir soning til slutt.

Her spiller jo den tidligere dommen for fyllekjøring inn, og det er også en del av etterforskningen at politiet har videomateriale som viser annen råkjøring. Men fortsatt snakker vi om en råkjører, ikke en ruskjører, og det er er vesentlig poeng både for politiet og allmennhetens oppfatning av hva dette dreier seg om.

Samtidig er det all grunn til å advare mot å bruke dette til å bagatellisere saken, slik ikke minst deler av sosiale medier står i fare for å gjøre. «Jammen han var jo ikke ruset, så….:» er ikke noe argument for å nedvurdere alvorsgraden i det Petter Northug har gjort. Det skulle ærlig talt bare mangle at en bilsjåfør ikke setter seg bak rattet med rusmidler i blodet, uavhengig om man har levd av å gå på ski eller hatt et annet yrke. Så enhver jubel over dette på Northugs vegne, er en innfallsvinkel det er grunn til å styre unna. Trafikksikkerhetsdimensjonen forblir en underkommunisert del av diskusjonen om Northug-saken.

Den må vi ikke glemme, på en dag da det er fastslått at en forferdelig sak er litt mindre forferdelig enn den opprinnelige siktelsen tydet på. At man klar i toppen velger å kjøre bil i over 200 kilometer i timen i en 80-sone, samt i 168 kilometer i 110-sonen, er noe som Northug må svare for i seg selv. At han i tillegg filmet villmannsferden, underbygger uansvarligheten ytterligere. Her er det vesentlig at sympatien han får fordi han har et rusproblem og trenger hjelp, ikke har noen relevans for disse konkrete valgene. Den faren han utsatte andre mennesker for er en del av sakskomplekset som vil bestå, parallelt med at han må jobbe for å få skikk på seg selv. Vi må aldri glemme at saken er dønn alvorlig.

Mange som har fulgt Northug over tid er nok lettet i dag over prøvesvarene som kom. Og en viss grad av lettelse er det all grunn til å føle. Men det er fortsatt ingenting å smile over.

