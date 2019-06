HYTTEBYGGER: Johannes Høsflot Klæbo og moren Elisabeth i ei demonstrasjonshytte som er så å lik den som skistjernen skal bygge på Skeikampen. For tiden gjør de valg for hvordan hytta skal se ut. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Fronter Skiforbundets sponsorer – selv om han ikke har avtale

HELLERUDSLETTA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) har fortsatt ikke underskrevet noen avtale med Norges Skiforbund – og er glad for støtten fra landslagskameratene.

– Jeg setter pris på den støtten jeg har fått i laget, det er det ingen tvil om, sier langrennsstjernen når vi møter ham i strålende solskinn på Hellerudsletta.

Der kikker han ivrig på ei hytte som er så å si identisk lik den han selv skal sette opp på Skeikampen i Gausdal i løpet av høsten. I samråd med mamma Elisabeth tar han viktige valg for hvordan den skal se ut.

Han møter til intervjuet med Norges Skiforbunds sponsorer på piquetskjorten – til tross for at han ikke har noen gjeldende avtale. På den samme skjorten er det ingen av hans private sponsorer, til tross for at dette er et arrangement som ikke har noe med NSF å gjøre. Det forhindrer heller ikke at han trener med landslagsløperne.

– Vi trener sammen i Trondheim. Her om dagen var det ei økt sammen med Niklas (Dyrhaug), Didrik (Tønseth), Emil (Iversen) og Chris (Jespersen).

Martin Johnsrud Sundby ga i et NRK-intervju full støtte til Klæbo-leiren. Han tok et oppgjør med dagens regelverk, gjorde det klart at i hans øyne trengs det kraftige forbedringer og kritiserte den manglende åpenheten forbundet utviser overfor løperne i markedsspørsmål.

– Hva gjør du om dere ikke kommer til enighet med Norges Skiforbund?

– Det har vi ikke tenkt på. Det er ikke noe alternativ. Det har vi ikke brukt tid eller energi på.

– Ifølge Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli «leker» dere med Norges Skiforbund. Kommentar?

– Jeg har ikke vært med på de møtene. Spør pappa om det!

Haakon Klæbo forteller at de er i dialog med Norges Skiforbund «daglig».

– Vi er i en prosess. Jeg tror absolutt vi skal komme i mål, sier far og manager Klæbo.

– Hva sier du til Løfaldlis utsagn om at «det kan nå se ut som Klæbo leker seg med skiforbundet» og at Norges Skiforbund «er på defensiven»?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Johannes Høsflot Klæbo trener altså som vanlig. Og er veldig fornøyd med tingenes tilstand.

– Det er artig å trene igjen. Jeg tar med meg den gnisten inn i sommermånedene.

– Hva mener du?

– Det er noe helt annet nå enn for ett år siden. Den gang havnet jeg på minussiden. Jeg tror pappa var litt bekymret når vi dro på markedsoppdrag og jeg ikke hadde hodet på plass. I fjor var jeg litt på etterskudd hele tiden. Jeg kom aldri på plussiden. Nå er det annerledes.

