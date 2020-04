PÅ LUFTETUR: Martin Johnsrud Sundby på treningsøkt ved Sognsvann 17. april i år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

NRK: Sundby ikke med på landslaget

Martin Johnsrud Sundby (35) ryker ut av landslaget, ifølge NRK.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg tar det som en selvfølge at han egentlig er tatt ut på laget, og at man her har blitt enige om at han står utenfor, sier NRKs ekspert Torgeir Bjørn til VG.

Han peker på at Sundby venter sin tredje sønn i mai, og det kan være bra med et hjemmesnekret opplegg, fremfor lange høydeopphold.

– Livssituasjonen til Martin tilsier at han ikke kan være med for fullt på et landslag, og da kan det være gunstig å stå utenfor, mener langrennseksperten.

NRK skriver søndag at langrennskomiteen i Norges Skiforbund, som godkjenner innstillingene fra det sportslige apparatet, har landet på en mindre tropp, og at Sundby forsvinner ut av troppen.

Også TV 2 skriver at de får bekreftet samme informasjon fra pålitelige kilder.

– Ingen kommentar. Lagene offentliggjøres på tirsdag, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

– Jeg er steinmotivert. Etter møkkasesongen jeg hadde, blir man automatisk supertrigga. Motivasjonene er veldig til stede, og så får man se hva det kulminerer til av konkurranser. Jeg regner med at VM går som det skal, fortalte Sundby i et VG-intervju for kort tid siden.

– Hvordan blir sesongoppkjøringen?

– Vi er i en planleggingsfase hvor vi ikke vet hva vi planlegger for. Det er ingen planlagte samlinger før langt ut i august, og det er veldig mye som må sees på med nye øyne. Vi vet heller ikke hvordan neste års konkurransesesong ser ut. Vi har lite kontroll på det som skjer. Jeg optimaliserer slik at jeg fortsetter å utvikle meg, så får verden bli litt som den blir, sa han.

Sundby er regjerende verdensmester på 15-kilometer, og er dermed sikret å få gå distansen i VM i Oberstdorf i 2021.

35-åringen hadde en blytung 2019/20-sesong, helt uten pallplasseringer. Sundby har vært en del av landslaget siden 2008/09-sesongen.

Ifølge NRK blir dette det norske allroundlandslaget kommende sesong: Emil Iversen, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og nykommer Martin Løwstrøm Nyenget.

Johannes Høsflot Klæbo går, som ventet, tilbake til spirntlandslaget – der han blir kollega med Sindre Bjørnestad Skar, Finn-Hågen Krogh, Pål Golberg, Erik Valnes og nykommer Håvard Solås Taugbøl, ifølge NRK.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 26.04.20 kl. 10:34 Oppdatert: 26.04.20 kl. 11:25

Fra andre aviser