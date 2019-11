Johaug synes synd på Frida Karlsson: Advarer mot forventningspresset rundt supertalentet

RUKA/OSLO (VG) Suverene Therese Johaug (31) syns synd på Frida Karlsson (20) etter nedturen i verdenscupåpningen, men var ikke overrasket over resultatet. Hun er bekymret for forveningspresset rundt det svenske stjerneskuddet.

Forrige vinter vant hun alle intervallstartene og totalt 10 av 11 verdenscuprenn over 10 kilometer. Denne vinteren har Therese Johaug startet på lignende vis.

– Bedre enn noensinne

Den 31 år gamle Dalsbygda-ekspressen gikk inn til sin 54. verdenscupseier, og det på suverent vis. Nærmeste konkurrent, Krista Pärmäkoski, var halvminuttet bak. Hennes nærmeste rival på distansen i VM det 20 år gamle supertalentet Frida Karlsson var langt bak.

– Jeg syns litt synd på Frida. Hun får veldig mye forventninger fra folk rundt henne om at hun skal være i toppen og at det blir satt opp en duell mot meg, sier Johaug til VG og andre medier på pressekonferansen etter hennes suverene seier.

Hun pekte på at hun selv ikke levde opp til forventningene etter sin sensasjonelle VM-bronse i 2007, som 18-åring.

– Hun var junior i fjor og det å skulle leve opp til de forventningene etter det hun leverte i Seefeld og komme hit på første verdenscuphelgen... Hun kunne klart det, men jeg har selv vært i hennes posisjon og tok medalje i Sapporo. Jeg satte forventninger til meg selv, men klarte ikke å leve opp til dem første år som senior likevel, sier Johaug.

Frida Karlsson var langt nede og pekte på altfor stort spenningsnivå som årsak til det dårlige løpet, etter at hun imponerte i den svenske sesongåpningen sist helg. Hun ble nummer 11, godt over minuttet bak Johaug.

– Jeg får det ikke til i det hele tatt. Jeg tror jeg har litt nerver i dag. Jeg kan ha vært overtent. Jeg vil virkelig få ut det jeg vet jeg kan, og kanskje ble det for mye i dag, sier Karlsson til VG.

Johaug peker på at utøvere kan få følelsen av å svikte når mange forventer store ting.

– Jeg er ikke overrasket over at hun får den plassen hun får. For jeg har selv vært i samme situasjonen. Og jeg har sagt før sesongen at vi ikke må legge for mye forventninger på de yngre som tar steget fra junior til senior. Det kan ødelegge dem litt, sier Johaug.

Karlsson-nedtur

20 år gamle Frida Karlsson imponerte stort forrige vinter og går denne vinteren sin første seniorsesong. Hun var, sammen med finske Krista Pärmäkoski og russiske Natalja Neprjajeva, nevnt som Johaugs største utfordrere før 10-kilometeren.

Ved 1,2 kilometer var den svenske kometen 0,8 sekunder foran Johaug, men etter det dreide alt seg om Johaug. Ved 3,1 kilometer var den norske skidronnningen 16 sekunder foran nærmeste konkurrente og ved 6,2 kilometer var avstanden blitt til 26,5 sekunder.

– Stakkars alle konkurrenter. Hun blir bare piggere og piggere utover i løpet, kommenterte Torgeir Bjørn på NRK.

Svenske Karlsson gikk på en smell og var til slutt ikke i nærheten av å kjempe om medalje.

Men Johaug holdt trøkket oppe. Hun gikk inn til en klar ledertid på tiden 26.47,5 - hele halvminuttet foran Krista Pärmäkoski.

GLEDE: Slik jublet Johaug da hun gikk i mål. Foto: Terje Pedersen

Nær tsjekkisk sensasjon

Finnen endte på 2. plass, men det ble betraktelig mer spennende om den siste pallplassen. Den gikk til slutt til russiske Natalja Neprjajeva, som slo amerikanske Sadie Bjornsen med litt over sekundet. Bak der igjen havnet en aldri så liten sensasjon.

Tsjekkiske Katerina Razymova (28) noterte seg for sin klart beste plassering i verdenscupen med en 5. plass, fem fattige sekunder bak en pallplass. Hennes tidligere bestenotering i verdenscupen var en 18. plass.

Nest beste norske ble Heidi Weng. Hun endte som nummer 7, 58 sekunder bak suverene Johaug.

– Jeg vet da søren... Kanskje det ikke er noe å få gjort med henne. Til hun legger opp, sier Weng om suverene Johaug til VG.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte på plassen bak. Se fullstendig resultatliste her:

