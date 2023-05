MÅ FORHANDLE: Johannes Høsflot Klæbo skal forhandle med Norges Skiforbund om en representasjonsavtale til vinteren. Her er han sammen med sprintlandslagstrener Arild Monsen tidligere i vinter.

Kan bli knalltøffe forhandlinger: − Kommer an på hvor mye «krig» Klæbo vil ha

For ti år siden var det tøffe forhandlinger mellom Skiforbundet og Petter Northug. VG har snakket med tre av aktørene fra den gangen, som alle påpeker utfordringene som venter dagens ski-ledelse og Johannes Høsflot Klæbo (26).

– Jeg husker at det var ganske kaotisk rundt den representasjonsavtalen. Det er ingen tvil om at det er en stor og omfattende kabal som skal på plass, sier Petter Northug til VG.

Nylig ble det nemlig kjent at Klæbo velger å stå utenfor Norges Skiforbunds opplegg fra mai til verdenscupen starter. Det betyr at trønderen – i likhet med Northug – skal skrive under på en såkalt representasjonsavtale til vinteren.

Det kan Northug skrive under på at kan bli en konfliktfylt affære.

Det er spesielt knyttet spenning til om Klæbo for eksempel skaffer seg nye private sponsorer som er i direkte konflikt med Skiforbundets egne. Akkurat slik Northug gjorde for ti år siden med Coop.

Info Dette er en representasjonsavtale: Der landslagsuttatte utøvere skriver under på en avtale for hele kalenderåret, vil det for Klæbos del være snakk om å representere Norges Skiforbund i bestemte perioder av året.

Han vil da skrive under en representasjonsavtale for ett eller flere enkeltrenn, eller en lengre periode som hele vinterhalvåret.

Petter Northug hadde en representasjonsavtale som varte en hel vintersesong. Det vil si fra før første verdenscuprenn og frem til en stund etter at det siste verdenscuprennet var over.

Å representere landslaget i gitte perioder av året innebærer også plikter for en utøver.

Representasjonsavtalen regulerer blant annet utøverens plikter av sportslig- og markedsmessig art, som når man skal bruke forbundets representasjonstøy og logoer på bekledning. Hvor mange ganger man skal delta på såkalte markedsoppdrag i sesong. Den forteller også noe om Norges Skiforbunds spilleregler, som kunnskap om antidopingreglement, plikter overfor medier m.m. Kilde: NSF og advokat Hans Erik Johnsen Vis mer

Hans Erik Johnsen fra advokatfirmaet Wiersholm var involvert i forhandlingene mellom Norges Skiforbund og Petter Northug den gangen. Han var den gangen Coops advokat.

Han tror det blir flere avgjørende stridspunkter å forhandle om mellom partene. Johnsen lister opp:

Varigheten. Når begynner og slutter representasjonen.

Forholdet mellom forbundets sponsorer og Klæbos private.

Hvor mye plikter han å delta i landslagsvirksomhet, både sportslig og kommersielt.

Sportslige forhold som tilgang til støtteapparat, Olympiatoppen, smørere etc.

Økonomi (som kostnadsdekning, vederlag for markedsaktiviteter, stipender etc.

ADVOKAT: Hans Erik Johnsen i advokatfirmaet Wiersholm.

Info Slik var Northugs liv med representasjonsavtale med Skiforbundet: Mai 2013: Petter Northug fortalte at han vil stå utenfor landslaget. Nyheten slår ned som et sjokk i Langrenns-Norge. Etter hvert inngikk han en langsiktig sponsoravtale med Coop. Den skulle finansiere satsingen hans.

Det som gjorde situasjonen ekstra betent var at Coop var en direkte konkurrent til Norges Skiforbunds avtale med dagligvarebutikken Spar.

Northug husker selv hvordan han fikk forhandlet frem at han fikk gå med Coop-drakt i nasjonale renn i 2013–2014. Han fikk også bli brukt i reklame- og butikkampanjer for Coop i to tidsbegrensede perioder på vinteren mens han var landslagsutøver. Northug-produktene ble omtalt som en suksess

Men i mai 2014 etter satte imidlertid Skiforbundet foten ned for all slik markeds- og reklameaktivitet i vinterhalvåret, skrev NRK.

Først i november 2014 – kort tid før en ny sesong skulle begynne – landet Northug og forbundet en ny representasjonsavtale etter intense forhandlinger

Også i 2015 drøyde en endelig løsning mellom Northug og forbundet. Men i oktober ble det kjent at partene hadde forhandlet frem en langtidsavtale som varte helt til mai 2018 Vis mer

– Her kommer det mye an på hvordan Klæbo og NSF kommuniserer. Forhandlingene kommer an på hvor mye «krig» Klæbo vil ha og hvor innstilt NSF er på samarbeid, sier han.

Johnsen minner om at alt selvsagt blir vanskeligere dersom skistjernen får seg nye sponsorer som er i direkte bransjekonflikt med forbundets egne.

Advokaten understreker at han ikke har detaljkunnskap hverken om Klæbos situasjon eller hvordan NSF håndterer representasjonsløpere i dag, utover det som er kjent gjennom pressen.

– Hvis han tar en sponsorkrig, eskalerer nok konfliktnivået, siden dette forståelig nok, er viktig for NSF. Hvis han lar være å ta på seg sponsorer som er i konflikt med forbundets egne, så handler mye om hva de vil kreve at han er med på av markedsføringsoppdrag (fysisk og bilder) og hvordan dette tilpasses hans sportslige opplegg.

Petter Northug husker også tilbake til hvordan klimaet mellom ham selv og forbundet var:

– Det var knallharde forhandlinger, sier han.

De drøyde gjerne til ut i de sene høstmånedene. Både i 2014 og 2015 ble partene enige først i oktober/november, kort tid før sesongstarten.

– I representasjonsavtalen var det jo punkter som Coop forventet at skulle inn. Coop skulle jo egentlig ikke være synlige i vinterhalvåret da jeg konkurrerte. Men det ville de likevel. Det var den balansen der som var vanskelig å få til, forteller Northug.

PROFILERTE EGEN SPONSOR: Da Petter Northug gikk nasjonal åpning på Beitostølen, brukte han egne sponsorer og ikke Skiforbundets egne.

Siden 2013, 2014 og 2015 har ting endret seg. Spesielt sosiale medier som markedsføringskanal.

– Nå er det større fokus på kommersialisering i egne kanaler. Sponsorene ser mer verdi i enkeltutøvere som har mange følgere. Johannes er jo selv tydelig og ryddig der, men kommer til å få klare premisser fra forbundet av hva han kan gjøre og ikke. Det blir nok tøft for ham å imøtekomme, spår Northug.

Tidligere langrennssjef Åge Skinstad, i dag sjef for VM i Trondheim 2025, var sentral i forbundets forhandlinger med Petter Northug.

Han er sikker på at Klæbo og langrennsledelsen blir enige til slutt, men peker på et annet område som kan skape trøbbel.

ALVOR: Da Petter Northug og daværende langrennssjef Åge Skinstad sitter sammen på en pressekonferanse i mai 2013. Der fortalte den tidligere skistjernen at han ville satse på egenhånd.

Nemlig hvis Klæbo vil ha med sine egne folk i det norske støtteapparatet kommende vinter. Som for eksempel bruk av egen smører eller fysioterapeut under konkurransene.

– Jeg tror det er av tingene som er viktigst å få avklart. Men jeg oppfatter at Johannes, faren og teamet rundt som kloke. Jeg tror de er ute etter å minimere risikoen for mye usportslig mas, sier Skinstad og fortsetter:

– For forbundets del så tror jeg hyppig kontakt nå er viktig slik at de vet hvor de har hverandre, er måten å løse ting på.

Langrennssjef Espen Bjervig har fått to spørsmål av VG i sakens anledning.

Både om hvordan han ser for seg forhandlingene med «Team Klæbo» og hva han tror kan bli både enkelt og vanskelig å enes om. Han svarer slik i en e-post:

«Vi er i dialog og vi skal sammen skal se på hvordan vi skal løse de eventuelle utfordringene vi kan møte fremover», skriver Bjervig.