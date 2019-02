Frida Karlsson, Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg feirer medaljene i Seefeld. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Super-svensken er gull for Norge

SEEFELD (VG) Det vil være fantastisk for kvinnelangrenn om vi kan få sekundstrider mellom Therese Johaug og Frida Karlsson i mange år fremover.

Med den forutsigbarheten vi ofte ser i toppen av resultatlistene, er det sportslig medisin å få et nytt, friskt navn inn i tetbildet.

Og en særlig mer perfekt komet enn Frida Karlsson er det vanskelig å se for seg.

I det mange hadde spådd at skulle bli nok en parademarsj for Therese Johaug , ble det faktisk spenning nesten hele veien, selv om differansen i mål var tilstrekkelig at Dalsbygda-løperen nok hadde forholdsvis grei kontroll.

Inntil videre er Therese Johaug sterkere enn Frida Karlsson, men duellen mellom dem kan bli en snakkis i årevis fremover, dersom svenskens utvikling fortsetter i samme stil. Foto: BJORN S. DELEBEKK

OK, det hadde nok blitt enda mer Johaug-show dersom skiene hadde vært optimale. Men uansett er sølv til en svensk 19-åring, som var såpass nær gullvinneren, en skikkelig positiv overraskelse.

Sett med norske øyne er jo egentlig dette helt perfekt. Nok et gull - pluss en bronse - endte rundt en norsk hals, men samtidig slapp vi at VM fikk ytterligere preg av å minne om et NM.

For gudene skal vite at det trengs konkurranse for å holde interessen ved like. Helst skulle vi hatt mange flere nasjoner som kunne utfordre hegemoniet, men hvis vi nå i det minste kan få en skikkelig naboduell fremover, er det ekstremt viktig for tennings- og spenningsnivået.

Her er det ingenting som tyder på noe annet enn at Frida Karlsson har forutsetningene som trengs for å havne helt der oppe.

Ennå er hun bare tenåring, og måten hun fremstår på utenfor sporet er også forfriskende, med et skikkelig stjernepotensial.

19-åringen er fra Sollefteå, og har langrenns-dna så det holder. Mamma Mia har vært utøver og er primus motor i den lokale skiklubben, og Karlsson har også en tante som har vært god på ski. Før langrenn ble det store har Frida Karlsson også utmerket seg i friidrett, og hun har attpåtil bakgrunn som fotballspiller.

Men nå er det som langrennsløper 19-åringen skaper enorme forventninger i Sverige.

Hun fikk i fjor tildelt Johann Olssons stipend som hjelp i satsingen videre.

Ser man henne sammen med resten av det svenske laget, begynner det virkelig å se interessant ut på kvinnesiden. Ebba Andersson ble bare nummer 16 på 10 kilometeren her i Seefeld, men har absolutt potensial til å ta for seg fremover.

På sprintsiden har nabofolket vært best denne vinteren sett under ett, og Maja Dahlqvist og Stina Nilsson har allerede vunnet VM-gull, og ingen vet hvordan den individuelle sprinten hadde endt uten internkløning.

I sum er dette en svensk kvinnestyrke som bør inspirere og utfordre Norge, i det som forhåpentligvis kan bli skikkelig spennende fremover.

Fra vår side var jo Kristine Stavås Skistads sprintfall det som hindret henne fra å virkelig kunne gjøre det store.

På ørlite lengre sikt, men ikke veldig lang, er forventningene er enorme til Helene Marie Fossesholm.

Det som kan bli særlig spennende her, er jo det punktet hvor utviklingen fra de unge og starten på slutten for de etablerte kan få et eller annet krysningspunkt, der vi kan få kniving i sprint og mesterskap hvor Therese Johaug virkelig utfordres på distanse.

Men inntil videre er det tross alt ingen tvil om at verdens beste kvinnelige distanseløper er norsk, og med to gull på to starter, er tesen om at hun gjør rent bord ytterligere styrket.

Nå er det bare å gratulere Johaug med enda en seier - og samtidig glede seg litt ekstra over at dette ble mer spennende enn mange hadde trodd.

Legger vi til at det er påskesol og skikkelig gladstemning i Seefeld, er det bare å konstatere at dette var en fin - og lovende - dag for langrennssporten.