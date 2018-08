Åge Skinstad talte til Skofterud: – Vibeke, du var helt spesiell

EIDSBERG/OSLO (VG) I Vibeke Skofteruds ånd frembrakte tidligere langrennssjef Åge Skinstad latter i kirken da han fortalte om gode minner gjennom år 20 år med sin venn og kollega.

Han holdt tale etter at familien og kjæresten hadde mintes Skofterud på rørende vis foran nære, venner og kjente i Eidsberg kirke.

– Vibeke, du var helt spesiell, var gjennomgangstonen i Åge Skinstads tale på vegne av Norges Skiforbund.

Han fortalte at han første gang så Skofterud i et renn i 1996-97-vinteren.

– Jeg har aldri sett noen gli så avslappet over snøen. Det var det største talentet jeg hadde sett, sa Skinstad, og fortalte om da han i 2003, som ekspertkommentator, stilte et dumt spørsmål om Skofteruds valg av ski i Val di Fiemme:

– «Er du helt idiot», sa Vibeke, og bedre svar fantes jo ikke, innrømmet Åge Skinstad til latter fra salen.

Han, som senere ble ansatt som langrennssjef i Skiforbundet, mintes ei jente med ærlige svar og kjappe replikker.

– Samlinger med og uten deg var to forskjellige ting, det tror jeg at jeg har med alle løpere og trenere og støtteapparat på, sa Åge Skinstad, og husket tilbake på VM-gullet i Holmenkollen i 2011.

– VM-gull i Kollen - finnes det noe større? Ingen kledde popstjernestatusen i Spikersuppe bedre enn deg. Du var kulere enn noen andre i og utenfor løypa.

Skinstad sa at Skofterud beviste at «godt humør kan være like viktig som god trening».

– Du var raus og lyttet til alle. Du snakket med verdensstjerner og helt ukjente. Du samarbeidet godt med alle, fastslo Skinstad - som også trakk fram det som skjedde da Skofterud vant Vasaloppet. Herrevinneren fikk en bil, mens Skofterud fikk en laurbærkrans.

– Du tok det fint og sa at «jeg driter i bilen, jeg har jo en bil». Ingen kunne takle det der bedre enn deg. Men enden på visa var at du fikk en bil du også.

Skinstad hyllet også Skofterud som sin kollega som ekspertkommentator under siste OL.

– Aldri har vel noen ekspertkommentator jublet så høyt for et langrennsgull som du da Marit gikk inn til stafettgullet, på samme måte som du bidro til i 2010, sa Åge Skinstad.

Leste opp hilsen:

Den tidligere langrennssjefen snakket med VG før begravelsen startet.

– Det er veldig mange gode minner, og faktisk bare gode minner, uttalte han da.

– Jeg tror at hun er en av de, kanskje den eneste jeg vet om, som ikke hadde uvenner. Alle likte Vibeke. Hun turte å være åpen om sine utfordringer, og når en olympisk mester tør å snakke om sine utfordringer, så er det til god hjelp for alle andre, det å ha et forbilde som tør å stå frem og fortelle om hvor små vi er iblant, sa Skinstad.

– Hun var en god skiløper, og flott i møtet med sponsorer og lagvenninne. Det var jeg klar over i mange år. I vinter ble hun min kollega, under OL. Hun var fantastisk både som kollega og kommentator. Måten hun jublet på da Norge vant damestafetten, det er det nærmeste som sitter igjen hos meg nå. Hun var like glad når andre lyktes som når hun selv gjorde det. Det er helt uforståelig at hun er borte, fortsatte Skinstad.

