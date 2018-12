KULEKRITIKK: Kulene i Val Mustair fikk flere løpere, fra blant annet Sverige, til å reagere hardt. Nå får kritikken motbør fra flere hold. Foto: Nils Christian Mangelrød

Slår tilbake mot Tour de Ski-kritikk: - Må øve seg på å bli bedre på ski

VAL MÜSTAIR (VG) Flere løpere har reagert på at det er lagt inn hopp og kuler i sprintløypen i Tour de Ski 1. nyttårsdag. Men Storbrittanias landslagstrener Hans Kristian Stadheim mener kritikerne heller må øve seg til å bli bedre på ski.

Det var først svenske Expressen som skrev om skarpe reaksjoner fra løpere og trenere på at arrangørene har lagt inn flere kuler og hopp i sprintløypen, der 3. etappe i Tour de Ski går tirsdag.

– Jeg er her for å gå langrenn, ikke kjøre skicross. Om jeg ville drive med hopp og kuler så ville jeg valgt en annen sport, sier svenske Viktor Thorn til Expressen.

Det svenske laget hadde da ikke kommet frem til løypene, men i likhet med nordmennene trent i Toblach tre timers kjøring unna. Flere andre løpere som franske Maurice Manificat var også kritisk til kulene og hoppet som er lagt inn i løypa.

– Arrangørene vil nok lage show av det her. Og det blir sikkert morsomt for tv-seerne. Men jeg liker det ikke, sier Manificat til den svenske avisen.

VG var mandag ettermiddag oppe ved kulene som har skapt reaksjoner. På siste langstrekket før svingen inn mot oppløpet er det lagt opp til at utøverne må velge mellom to baner der begge banene har tre store kuler.

Treneren for det britiske landslaget, nordmannen Hans Kristian Stadheim, mener kritikken mot arrangøren er bak mål.

– Da syns jeg de er veldig konservative og syns at de heller må øve seg på å bli bedre til å stå på ski, sier Stadheim til VG.

Han trente i løypene i dag og mener heller at kulene og det innlagte lille hoppet blir et veldig spennende element. Han mener også at kulene er laget på en veldig god måte. Men han ser at en del løpere nok kommer til å bruke de innlagte elementene som en unnskyldning om det går dårlig.

– Det er garantert mange som kommer til å skylde på det og at det er farlig og at det ikke har noe med skisport å gjøre. Men sik det var på stadion i dag da vi prøvde dette her så var det egentlig utrolig spennende og kult, sier Stadheim.

Men de rundt en meter høye kulene fikk derimot tidligere olympisk mester Ola Vigen Hattestad til å reagere overfor den svenske avisen. Hattestad er nå trener for Slovenia.

– Jag aldri sett noe lignende i verdenscupen og jeg liker det ikke, sier Hattestad til Expressen.

VG får opplyst at det ikke var de store klagene på lagledermøtet før sprintkonkurransen i dag. Og den russiske treneren Markus Cramer mener etter å ha sett det som ble omtalt som «skicross», at dette derimot er helt ok.

– De kulene er ikke så store, så det går greit. Hoppet er heller ikke så stort, sier Cramer til VG.

Den tyske treneren og tidligere sprinteren Peter Schlickenrieder var av samme oppfatning.

– Alt som gjør det mer underholdende er bra, sier tyskeren til VG rett utenfor stadion.

Den norske sprinttreneren Arild Monsen, mener kulene er helt greie og at det bare bør bli moro.

– Jeg ser ikke noe skummelt med dette. Det er mye skumlere med skarpe utforkjøringer og isete svinger som vi møter ofte ellers, sier Monsen til NRK.