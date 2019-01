TILBAKE PÅ SKI: Petter Northug har lagt ut flere bilder av treningsturer på bildedelingstjenesten Instagram siste tiden, men i NM ankom han torsdag kveld som skitester. Foto: Nils Christian Mangelrød

Her er «pensjonisten» Northug tilbake i NM: - Holder seg greit i form

MERÅKER (VG) For tolv år siden dominerte Petter Northug under NM i Meråker. Da skistjernen, som la opp i desember, ankom skistadion torsdag kveld var det imidlertid som hjelper for broren Even Northug. Men han kjørte også enorme fartstrykk.

Publisert: 31.01.19 17:23 Oppdatert: 31.01.19 17:37

Det har værst stille rundt Northug, utenom en lansering av sportsbriller og hansker med hans navnemerke, etter at han la opp i midten av desember. Da kjente han det ble umulig å komme tilbake som skiløper etter nok et trøblete år .

Men i NM er han nå tilbake på skistadion der han tok flere gull under NM i 2007. Da ble han senere nasjonens helt etter å ha knust konkurrentene på sisteetappen under VM i Sapporo noen uker senere. Nå er imidlertid historiens mest omtalte skistjerne tilbake i en ny rolle, som skitester og hjelper for lillebroren. Even Northug er nå den eneste av de tre brødrene Northug som fortsatt satser.

– Hvis han ikke har lagt på seg for mye så er vi på samme kaliber, sier Even Northug til VG utenfor smøreboden til klubben Strindheim, der storebroren var inne og hentet skiene til testing.

Northug var derimot ikke pratesalig om egen rolle og situasjon da han kom kjørende i bilen merket «Team Northug» sammen med sin økonomiforvalter Terje Hallan.

– Han holder seg greit i form. Han er litt mer mosjonist nå og trener mer når han føler for det. Jeg ser han er og springer i Ranheim-hallen, så så ille er det nå ikke, sier Even Northug.

Northug har imidlertid overrasket flere gode løpere med løpeformen den siste tiden:

Hurtigheten så også meget sterk ut da han klinte til i noen reale skøytedrag opp bakken på stadion i Meråker, der han også bodde i en årrekke som junior og seniorløper.

På spørsmål om hvordan Northug har virket på broren etter at han la opp svarer Even Northug:

– Det virker som det går bra. Det virker som han er i humør. Det sier litt når jeg får dratt han opp til Meråker på en sur torsdag kveld. Det må være et godt tegn tenker jeg, sier Northug som stiller på sprinten fredag og stafetten søndag for klubben Strindheim, der også faren John Northug er smører.

– Hva betyr hjelpen fra han?

Jeg har kontroll selv, men alltid bra å ha med en av et slikt kaliber på skitest. Jeg har fått en del ski av han og da har han også mer kontroll på den skiparken, sier Northug, som mener han likevel har holdt seg til sine egne ski denne sesongen.

– Jeg vurderer å sende dem tilbake for jeg har bare gått på egne ski. Vi får se om vi finner noen «Petter-ski», sier Northug.

