Langrennskommentator mener fremtiden tilhører Sverige – og at Norge har et problem

Expressen-kommentator Tomas Pettersson mener fremtiden for svensk damelangrenn aldri har sett bedre ut og at Norge har et problem. Landslagstrener Ole Morten Iversen er ubekymret.

– Fremtiden tilhører Sverige, konkluderer Pettersson i Expressen .

Han trekker fram Frida Karlsson (19), Moa Lundgren (20) og Johanna Hagström (20) som Sveriges store håp for fremtiden. Ebba Andersson (21) mener han alt er i verdenstoppen, mens Stina Nilsson (25) ikke trenger nærmere presentasjon.

Under helgens svenske åpning slo Ebba Andersson den store stjernen Charlotte Kalla på 5 km fri. Frida Karlsson ble nummer fem på 5 km fri og nummer to på 10 km klassisk – bare slått av Kalla.

– Du trenger ikke være Einstein for å se at Norge har hatt et problem med etterveksten på damesiden i flere år. Heidi Weng og Ragnhild Haga er 27 år, men bak dem har Norge faktisk ikke fått frem noen ordentlige stjerner, sier Pettersson til VG.

– Kort sagt: Det har aldri sett så bra ut på damesiden for Sverige som nå. Det ser til og med bedre ut enn for Norge, mener Pettersson.

Får støtte fra Adressa-kommentator

Birger Løfaldli, kommentator i Adressa, mener Pettersson har et poeng.

– Det er lenge siden det kom opp et nytt norsk supertalent. Kristine Stavås Skistad (19) og Helene Marie Fossesholm (17) hevdet seg i helgen. Det var absolutt tiltrengt, sier Løfaldi.

Han har markert seg Sveriges offensiv.

– Karlsson ser veldig bra ut. Hun kan bli en som dominerer den dagen Johaug og hennes generasjon gir seg, mener Løfaldli.

Bak Therese Johaug (30), Ingvild Flugstad Østberg (28), Maiken Caspersen Falla (28), Ragnhild Haga (27), Heidi Weng (27) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) er det langt ned, synes han.

Petterssons svarer «selvsagt» på spørsmål om Norge har noen som kan ta over:

– Bare se hva som skjedde på Beito i helgen. Stavås Skistad og Fossesholm skal bli fenomenalt interessant å følge, sier Expressen-Pettersson.

Norges trener ikke urolig

Norges kvinnelandslag trenes av Ole Morten Iversen. Han kom fra samme jobb i Sverige.

– Dette er et interessant spørsmål. Jeg er ikke helt enig med kommentatorene, men Norge har hatt det samme laget lenge. Mens i Sverige har det kommet noen unge, spennende med tiden foran seg. Det ser virkelig lovende ut for dem, men jeg er ikke enig i krisesignaler og svartmaling om situasjonen i Norge, sier Iversen.

Han peker på at det går i bølger og mener at Norge har blitt «bortskjemt» med suksessen det siste tiåret. Kanskje spesielt takket være Marit Bjørgen og Therese Johaug. Iversen tror ikke det jobbes for dårlig med å få fram nye skistjerner i Norge.

– Dette kan endre seg. Det har vært lite rom for å få inn noen nye på det norske laget fordi det har blitt vunnet så mye. Jeg ser også at det begynner å komme en del gode, spennende jenter i Norge, sier Iversen.

