Johaug svarer Alsgaard etter monsteretappen: - Nei, for noe fjås

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Thomas Alsgaard mener Therese Johaug (31) kunne gått alle etappene selv og vunnet stafetten alene for Norge. Johaug ler det vekk.

Johaug knuste konkurrentene da hun avgjorde stafetten for Norge på 3. etappe. Hun slo blant annet Charotte Kalla med 40 sekunder på 5 kilometer.

– Hun kunne gått alle fire etappene og vunnet alene for Norge, sa tidligere OL- og VM-vinner Thomas Alsgaard i NRKs vinterstudio om Johaug.

– Nei, for noe fjås, sier Johaug til VG og ler stort.

Kalla blir konfrontert med den samme påstanden.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Kalla.

– Kjempefornøyd

Johaug vant verdenscupåpningen i Finland og fulgte opp med en ny triumf i Lillehammer, før hun smadret feltet på stafetten søndag. Hun ble sendt ut som nummer to, bak Finland.

– Jeg er kjempefornøyd med løpet og kjenner at kroppen svarer, desto flere skirenn, desto bedre føler jeg kroppen blir, sier Johaug.

Norge vant stafetten foran USA og Sverige. Finland ble nummer fire.

Ankerkvinne Weng var nervøs, men løste oppgaven enkelt. Weng kontrollere inn til norsk seier, 48 sekunder foran USA. Jessica Diggins, som jaktet om jaktet Sverige og Moa Lundgren, hadde bestetid på sisteetappen.

Alsgaard mener altså at Johaug kunne vunnet stafetten alene, han påpeker at hun går fra flere konkurrenter med mer enn et minutt bare i løpet av fem kilometer og lett kunne senket seg til en litt lavere intensitet og derfor kunne styrt til seier alene.

På Lillehammer gikk Johaug sammen med Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Weng på det norske laget.

Fra Finland gikk ut med en ledelse på tredje etappe på nesten sju sekunder ned til Johaug, gikk det bare et par minutter før 31-åringen suste forbi sin finske konurrent Anne Kyllönen. Det var klasseforskjell på Johaug og de andre løperne.

– Rått parti, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland i det Johaug passerte sin finske konkurrent og distanserte henne på direkten.

Sverige hadde allerede tapt 15 sekunder på 2. etappen og den svenske OL-mesteren Charlotte Kalla måtte også bare se at Johaug bare forsvant foran henne. Og til veksling var den svenske løperen 48 sekunder bak langrennssportens store ener.

Og Heidi Weng fortsatte å øke ledelsen i tet i starten av sin etappe, selv om hun gikk mot USAs Jessica Diggins, som ble nummer to i går.

Men Diggins begynte å spise seg innpå mot slutten av etappen da hun distanserte Sverige. Men Weng kunne kontrollere til seier for Norge.

Den amerikanske løperen elsker forøvrig julestemningen i Norge:

