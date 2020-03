Flugstad Østberg på krykker: Setter skade i sammenheng med startnekten

Først fikk Ingvild Flugstad Østberg startnekt frem til Tour de Ski i romjulen på grunn av helsetrøbbel. Bare drøyt to måneder senere setter en skade stopper for sesongen. Skaden settes nå i sammenheng med helsetrøbbelet av skiløperen og landslagslegen.

– Jeg står her med en en «walker» og krykker og skulle helst vært dette foruten. Jeg har fått et brudd i en hæl som kommer av en kombinasjon av belastning over lengre tid og deretter en utløsende årsak. Jeg var klønete og uheldig og landet forkjært ned på betonggulv, da jeg hoppet ned fra en kant, sier Flugstad Østberg til VG og andre medier utenfor landslagets smøretrailer i Holmenkollen fredag ettermiddag.

Hun hinket rundt på krykker i Holmenkollen fredag og det blir ikke flere skirenn på skiløperen fra Gjøvik denne sesongen. Nå kan hun ende med å gå med en såkalt «walker», en støtteskinne, rundt foten i 5–6 uker.

Skiforbundet sendte ut en pressemelding om skaden til Flugstad Østberg tidligere fredag. Der ble det gjort klart at hun hadde fått et brudd i hælen og derfor må avbryte sesongen.

– Ingvild kom som kjent litt «bakpå» inn i sesongen med tanke på totalbelastningen, men har siden Tour de Ski hatt en godkjent helseattest. Det er grunn til å forvente at skaden ikke skal gå utover neste sesong, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet langrenn, Øystein Andersen.

Skaden settes i sammenheng med helsetrøbbelet av skiløperen selv.

– Selvfølgelig kan det være en medvirkende årsak at jeg står med denne her nå, sier Flugstad Østberg.

UTE FOR SESONGEN: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen

Andersen peker med «bakpå» på startnekten Flugstad Østberg fikk før sesongåpningen på Beitostølen i november. Det var på grunn av at skiløperen ikke oppfylte kravene i utøvernes helseattest.. Detaljer rundt dette valgte skiløperen å holde for seg selv. Men startnekten igangsatte en debatt i offentligheten omkring vekt og ernæring i norsk idrett.

Flugstad Østberg kom tilbake fra startnekten gjennom å bli nummer tre både i Tour de Ski og Ski Tour 2020. Så kom en ny nedtur. Dermed blir sesongen kort for løperen.

