UTE FOR SESONGEN: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Bendiksby

Flugstad Østberg på krykker: Kobler skaden til startnekten

HOLMENKOLLEN/OSLO (VG) Først fikk Ingvild Flugstad Østberg startnekt frem til Tour de Ski i romjulen på grunn av helsemessige årsaker. Bare drøyt to måneder senere setter en skade stopper for sesongen. Skaden settes nå i sammenheng med helsetrøbbelet av skiløperen selv.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg står her med en en «walker» og krykker og skulle helst vært dette foruten. Jeg har fått et brudd i en hæl som kommer av en kombinasjon av belastning over lengre tid og deretter en utløsende årsak. Jeg var klønete og uheldig og landet forkjært ned på betonggulv, da jeg hoppet ned fra en kant, sier Flugstad Østberg til VG og andre medier utenfor landslagets smøretrailer i Holmenkollen fredag ettermiddag.

Hun hinket rundt på krykker i Holmenkollen fredag og det blir ikke flere skirenn på skiløperen fra Gjøvik denne sesongen. Nå kan hun ende med å gå med en såkalt «walker», en støtteskinne, rundt foten i 5–6 uker.

les også Kollen-krisen: Ingen plan for billettrefusjon

Skiforbundet sendte ut en pressemelding om skaden til Flugstad Østberg tidligere fredag. Der ble det gjort klart at hun hadde fått et brudd i hælen og derfor må avbryte sesongen.

Landslagslege Øystein Andersen sier at dette er snakk om et brudd som må gro, men at hun kan trene alternativt kjapt.

– Det er skjebnens ironi. Hun kom bakpå i starten av sesongen. Så gjør hun det hun skal. Så har helseattesten vært i orden siden hun kom tilbake, sier Andersen.

Andersen snakker om startnekten Flugstad Østberg fikk før sesongåpningen på Beitostølen i november. Det fikk hun på grunn av at skiløperen ikke oppfylte kravene i utøvernes helseattest. Detaljer rundt dette valgte skiløperen å holde for seg selv. Men startnekten igangsatte en debatt i offentligheten omkring vekt og spising i norsk idrett.

Skaden settes også i sammenheng med helsetrøbbelet av skiløperen selv.

– Selvfølgelig kan det være en medvirkende årsak at jeg står med denne her nå, sier Flugstad Østberg dagen før rennene i Holmenkollen skal gå for tomme tribuner:

Hun mener skaden skyldes en kombinasjon av ting som mest sannsynlig gjør at hun står med denne og viser til støtteskinnen.

Flugstad Østberg sier at hælen ikke har plaget henne lenge, men sier at skaden skyldes en belastning over tid og ikke bare skyldes at hun landet forkjært. Hun påpeker at det kan skyldes noe skjørt som har ligget latent over tid.

– Det igjen kan komme av at det har vært stor treningsbelastning over lang tid. Jeg kom litt skjevt inn i denne sesongen her. Da kan dette være en risiko senere. Men det er viktig å påpeke at fra Tour de Ski og utover har helseattesten vært i boks og jeg har hatt veldig god oppfølging, sier Flugstad Østberg

les også Klæbo om publikumsnekten i Holmenkollen: – Det blir tøft og kjedelig

Flugstad Østberg kom tilbake fra startnekten og ble nummer tre sammenlagt både i Tour de Ski og Ski Tour 2020. Så kom en ny nedtur. Dermed blir sesongen kort for løperen. Hun syns det er beklagelig at hun nå opplever en ny nedtur og hun måtte svare på spørsmål om hun driver rovdrift på egen kropp.

– Det er toppidrett. Det er knalltøft. Det er krevende for meg og for andre også å få regnskapet til å gå opp med energi inn og ut. Det er jeg helt ærlig og åpen på, uten at det er noe sykelig eller feil i den forstand. Det er beintøft. Man skkal pushe grenser, men selv om man gjør det skal man ha med helsen oppe i dette, sier skiløperen.

Hun vet ikke når hun kan være tilbake i full trening, men sier hun skal bli venn med støtteskinnen i 5–6 uker og at hun heller ikke bare kan kjøre på når hun tar av seg den.

Publisert: 06.03.20 kl. 16:19 Oppdatert: 06.03.20 kl. 17:01

Fra andre aviser