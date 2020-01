Russland-trener misliker Klæbo-kopi: - Ikke glad for dette

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo ble satt under et voldsomt press av Sergej Ustjugov, med russerens kopi av hans eget velkjente «Klæbo-klyv». Det misliker russerens trener.

For flere ganger i løpet av etappen gikk Ustjugov over i løping på skiene, en teknikk som ser svært lik ut som Klæbos varemerke. I siste bakken satte han opp en voldsom fart og distanserte nesten nordmannen før spurten.

– Jeg er ikke glad for at han starter med dette. Det er mye mer økonomisk for han å gå i sporet. Men han sier «nei Markus, det er lettere når jeg prøver å løpe». Vi har diskutert dette mange ganger. Jeg er ikke glad for dette, men det er han som går på ski og må vite og føle på dette, sier Cramer til VG

Klæbo vant til slutt spurtoppgjøret foran Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov på 15-kilometeren i Val di Fiemme.

Ustjugovs trener legger ikke skjul på at han misliker at hans utøvere tar etter Klæbo.

- Så du advarer ham mot Klæbo-teknikken?

– Ja, sier Cramer før han fortsetter:

– For Klæbo er det bra. Han gjør det perfekt. Han har forsøkt det så mange ganger. Men for Ustjugov er det ikke best. Det er ikke økonomisk, sier Cramer.

Sergej Ustjugov mente selv etter løpet at han ikke visste at teknikken hans så ut som Klæbos særegne teknikk, som skapte diskusjon da trønderen fikk sitt gjennombrudd i skiverdenen for tre år siden.

– Jeg har ikke trent det. Han løper på skiene, men jeg prøver å gli mer, sier Ustjugov.

Men til tross for presset han ble satt under av de beste russerne, svarte Klæbo. Til slutt tok han innpå i sammendraget.

– Jeg fikk det som jeg ville i dag. Det begynte å sprekke opp litt på femterunden, og jeg følte aldri at jeg var helt på «stålet», og det var en god følelse å ha, sier Klæbo til VG.

Etter å ha «gitt opp» sammenlagt-seieren i Tour de Ski så sent som tirsdag, er nå Klæbo på andreplass, kun 18 sekunder bak fortsatt ledende Bolsjunov.

– Jeg har ikke tenkt til å se på det (sammenlagtlisten), men jeg har hørt folk snakke om det mens jeg gikk gjennom pressesonen her. Jeg skal gjøre så godt jeg kan i morgen, så får vi telle opp etter det, sier Klæbo.

Han la merke til at Ustjugov flere ganger i løpet av rennet sprang rundt på skiene som han selv pleier.

– En kopi vil alltid bare være en kopi. Det er det som er så kjipt. Men jeg syns han løp fort, sier Klæbo.

Han ser at Cramers advarsler tydeligvis ikke fungerer så godt og at løpeteknikken på ski så ut til å fungere godt for Ustjugov også.

I den siste motbakken la han ut i voldsomme «Klæbo-klyv», som Ustjugov svarte. Trønderen kom i den gylne andreposisjonen inn på oppløpet og spurtslo Ustjugov og Bolsjunov - hans to argeste konkurrenter i Tour de Ski-sammendraget.

– Klæbo gjennomfører det tilnærmet perfekt og etter planen. Jeg kan bruke mange superlativer på det, det var et veldig godt skirenn, som planlagt, sier allround-trener Eirik Myhr Nossum til pressen.

Klæbo knep dermed inn ytterligere sekunder foran de to siste øvelsene, i det som tegner seg til å bli en høydramatisk kamp mellom de tre allround-stjernene. Det gjorde han også ved hjelp av bonussekunder i de innlagte spurtene underveis.

Bonuspoeng og sekunder Bonuspoeng ved 2.3 kilometer: 15 - Gleb Retivykh 12 - Johannes Høsflot Klæbo 10 - Aleksander Bolsjunov 8 - Artem Maltsev 6 - Pål Golberg 5 - Sergej Ustjugov 4 - Jens Burman 3 - Calle Halfvarsson 2 - Adrien Backscheider 1 - Andrej Melnitsjenko Bonussekunder ved 8.5 kilometer: 15 - Johannes Høsflot Klæbo 12 - Sjur Røthe 10 - Simen Hegstad Krüger 8 - Aleksander Bolsjunov 6 - Hans Christer Holund 5 - Andrej Larkov 4 - Dario Cologna 3 - Iivo Niskanen 2- Sergej Ustjugov 1- Calle Halfvarsson

Seiersmarginen på henholdsvis ett sekund var ikke stor nok til å forbigå Bolsjunov, men Klæbo overtok andreplassen fra Ustjugov. Nordmannen er nå 18 poeng bak den gule ledertrøya.

Det ble en norsk-russisk kamp om de øvrige topp-plasseringene, Russland hadde fire og Norge tre blant de åtte beste.

Lørdag er det duket for den siste sprinten i årets tour, før den avsluttes med den klassiske monsterbakken søndag.

