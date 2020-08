SVENSK HÅP: Frida Karlsson på plass i Torsby til sesongens første landslagssamling. Hun var ikke fornøyd med tingenes tilstand i fjorårssesongen. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk langrenn ryddet opp: – Man følte seg ikke helt trygg i forbundets uniform

TORSBY (VG) Bråket i svensk langrenn holdt på å splitte laget. Frida Karlsson var blant de misfornøyde, men etter flere interne oppvaskmøter håper hun laget igjen er på riktig vei.

Nå nettopp

Det svenske langrennslandslaget legger en svært turbulent vår bak seg. Da landslaget inviterte til pressetreff under årets første landslagssamling i Torsby denne uken, var det store spørsmålet: Hva skjedde egentlig?

På et tidspunkt skal stemningen ha vært så dårlig at tre kvinnelige utøvere skal ha vurdert å tre ut av landslaget. Årsaken skal ha vært misnøye med trenerne Magnus Ingesson og Stefan Thomson, og deres treningsopplegg.

I slutten av mars meldte SVT at det i stedet var trenerne som måtte forlate landslaget. Men heller ikke det skjedde.

– Jeg sitter jeg her nå. Det var «sikre kilder» som sa at jeg var ferdig. Det blir alltid skrevet noe. Det er ikke bra at saker blir tatt i media, heller enn at vi løser det internt. Det er det som er kjipt, sier Ingesson når VG møter han og resten av landslaget i solfylte Torsby, like over grensen til Sverige.

– Det er kjipt

Hvilke tre utøvere som truet med å gi seg, har ikke kommet frem. Det er imidlertid liten tvil om at stemningen var på bristepunktet, og i kulissene har det blitt tatt grep.

I juni møttes trenere, utøvere og øvrig støtteapparat til et oppvaskmøte for å finne en levelig løsning for veien videre. Svensk skisports gullkalv, Frida Karlsson (20), var blant dem som ikke var fornøyd med situasjonen forrige sesong.

– I fjor forsøkte vi å bygge noe nytt, men det ble aldri skikkelig fullført. Da ble det et uromoment som rammet alle, til og med utøverne. Da følte man seg ikke helt trygg i forbundets uniform, forteller supertalentet til VG.

Etter flere interne samtaler i juni, føler Karlsson at man er i ferd med å etablere et godt fundament i forbundet.

– Det kommer selvfølgelig til å ta litt tid for det til å sette seg, men det føles som vi har en stabil grunn og at alle er positive til det. Det kjennes trygt for oss utøvere, sier hun.

Den nye ledergruppen i svensk langrenn består av landslagssjefene Daniel Fåhraeu og Anders Bystöm, samt smøresjef Petter Myhlback. I trenerteamet finner man nevnte Ingesson og Thomson, og Anders Högberg og Lars Ljung.

– Det man ikke liker er at det byttes ut folk hver sesong. Da får man ingen stabilitet eller trygghet i det man gjør. Det er det jeg håper at man har løst i år. At man har funnet folk som vil jobbe lenge. Det er det jeg har savnet, sier fjorårets beste svenske på herresiden, Jens Burman (25).

les også Vil holde landslagene i Norge – men gir Johaug en åpning

– Mange sterke personligheter

Linn Svahn (20) vant sprintverdenscupen forrige sesong og er en annen løper svensk langrenn setter sin lit til i fremtiden. Hun forteller hvorfor det ble krangling og misnøye forrige sesong og hva de diskuterte på møtene.

– Vi er et lag med mange sterke personligheter. Det skal mye til for at det ikke krasjer før eller senere, innleder hun.

– Vi har hatt ganske mange diskusjoner om hvordan vi kan få det beste ut av hverandre og samarbeide. Vi er alle unike, og alle kan ikke gå samme vei. Alle kan ikke gjøre det samme for å bli bedre. Vi har fått et åpent klima – der alle må ha respekt for hverandre og hverandres behov. Vi har blitt et bedre team, mener stjerneskuddet.

Linn Svahn på trening i skitunnelen i Torsby. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ønsker større innflytelse

Flere svenske utøvere skal ha ønsket større innflytelse i egen treningshverdag. Karlsson er blant dem som legger mye av grunnlaget utenfor landslagssamling.

– Jeg jobber veldig tett med min personlige trener, Per Nilsson. Vi har virkelig utviklet vårt samarbeid og jobber kontinuerlig nå som det har vært lange opphold mellom samlingene. Rett etter forrige sesong var slutt, begynte jeg med treningen mot årets sesong. Vi har fått fine svar og funnet vår vei i treningen, sier hun.

Ingesson, som mye av misnøyen skal ha vært rettet mot, vil ikke sette en stopper for trening på hjemmebane. Han er imidlertid opptatt av at man kan samkjøre treningsarbeidet når man først er samlet.

– Det er 14 aktive utøvere og de vil forskjellige ting. De er ulike, men når vi er sammen må vi være enige om noe. Vi kan ikke ha 14 ulike opplegg. Det er alltid noen som vil gjøre noe litt annerledes, men det er ikke store saker. Vi må være tydeligere og bedre i kommunikasjonen, sier han.

Svensk skisports største stjerne de siste ti årene, Charlotte Kalla (33), har et tett forhold til Ingesson. Hun mener at landslaget er på riktig vei etter forrige sesongs turbulens.

– Det føles som det var da, nå vil vi se fremover. Jeg er glad for at det er større kontinuitet nå. De har tatt grep om helheten og bygget noe som skal ta svensk langrenn fremover, sier 33-åringen.

Publisert: 06.08.20 kl. 19:38

Les også

Fra andre aviser