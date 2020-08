ETTERFORSKES: Petter Northug kan vente seg straff. Foto: Krister Sørbø, VG

Politet beskriver Northug som samarbeidsvillig - forventer blodprøvesvar i løpet av noen dager

Politet opplyser at de har iverksatt etterforskning av Petter Northug. 34-åringen skal være samarbeidsvillig.

– Vi bekrefter at det er blitt tatt en blodprøve, resultatene fra denne ventes først om noen dager. Northug har vært samarbeidsvillig og vi fortsetter etterforskning gjennom helgen og de nærmeste dagene, sier Ann-Kristin Endal i en pressemelding.

Hun er leder for stab og kommunikasjon i Øst politidistrikt.

Bekrefter narkotikafunn

Politiet bekrefter videre at Northug ble målt til å holde 168 km/t i en 110-sone. Hendelsen fant sted på E6 i Ullensaker kommune.

– Vi er i en tidlig fase av etterforskningen i denne saken og vi ønsker derfor ikke å gi detaljer rundt siktelsen annet enn å bekrefte at han har kjørt for fort og at det foreligger en mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Endal i politiet.

– Da politiet på stedet fattet mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, ble også hans bopel undersøkt og vi bekrefter at det ble funnet narkotika på stedet. Oslo politidistrikt bistod Øst politidistrikt i forbindelse med undersøkelsen av bopel. Førerkortet er rutinemessig beslaglagt og vi har gjennomført de nødvendige undersøkelsen av bilen som nå er levert tilbake til han.

les også Uno-X sier opp Northug-avtale

Er redd

Northug opplyste selv fredag kveld at han forventer at han blir straffeforfulgt.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skrev Northug.

