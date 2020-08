VANT: Erik Valnes vant herrenes 20 kilometer lange åpning i Toppidrettsveka. Foto: Ole Martin Wold

Valnes med overlegen seier i herrens åpning i Toppidrettsveka - knuste Klæbo

HITRA (VG) Erik Valnes imponerte stort og tok en overlegen seier i Toppidrettsvekas åpning.

I motsetning til kvinnenes 13 deltakere, sto hele 21 mannlige utøvere til start. Og blant dem var Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh og Erik Valnes.

Og det var Valnes som åpnet sterkest, og ledet etter 11 kilometer. Da lå han over 20 sekunder foran Harald Østberg Amundsen på plassen bak.

Han kom også i mål som førstemann, 31 sekunder foran Ole Jørgen Bruvoll.

– Det føles bra, det er artig å vinne. Det er moro at jeg vinner et litt lenger løp, for det har ikke vært for mange av de på dette nivået, forteller Valnes til NRK.

Lenger nede på lista etter 11 kilometer var det mer kjente navn som Iversen, Høsflot Klæbo, Dyrhaug som ingen klarte å utfordre Valnes.

– Iversen og Klæbo kommer inn sammen, og de havner langt bak sin utfordrer og sprintkollega Valnes her, sa NRK-kommentator Jann Post på NRKs sending.

Høsflot Klæbo endte ett minutt og 17 sekunder bak Valnes. Det førte han til 13. plass av de totalt 21 utøverne som startet.

– Det var fine omgivelser og det var artig at folk så på langs løypa. Ellers var det ikke allverden. Jeg følte med sliten fra start, og dette ble en slags «nei-dag», sier Klæbo til NRK.

