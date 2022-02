SUVEREN PÅ OPPLØPET: Johannes Høsflot Klæbo tok sitt andre sprintgull i olympisk sammenheng.

Revansjesugen Klæbo spurtet inn til OL-gull: − En kunstner på ski

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Etter å ha blitt parkert på 30-kilometeren, forsvarte Johannes Høsflot Klæbo (25) sprintgullet fra OL i 2018 i suveren stil. Det reddet en ellers svak norsk sprint-dag.

I finalen var det kun Johannes Høsflot Klæbo som kunne forsvare Norges ære. Både Erik Valnes og Håvard Taugbøl ble hektet av i den andre semifinalen.

Og Klæbo skuffet ikke. I finalen parkerte han konkurrentene og tok et suverent OL-gull - hans fjerde totalt. Først ut på oppløpet ble han kun fulgt av Federico Pellegrino, men italieneren kunne ingenting gjøre med trønderen. Alexander Terentjev tok bronsen.

– Han er en kunstner på ski og gjør egentlig som han vil. Han går kontrollert og tar den gullmedaljen alle hadde forventet. Johannes er en utrolig idrettsmann, sier Discovery-ekspert Trond Nystad om Klæbos gulløp.

– Johannes bommer til og med i et par stavtak på oppløpet, men likevel er han helt overlegen, følger Martin Johnsrud Sundby hos Discovery opp.

Men tross Klæbo-gull, bekymrer den svake norske bredden. Det var heller ingen norske løpere i kvinnefinalen, noe som er historisk dårlig.

– Dette fortsetter den farlige trenden til nå i OL. Vi er ikke der vi skal være. Dessverre, det er helt under pari, sier Sondre Sundby i VGTVs studio idet Klæbo sikret finaleplass som eneste nordmann.

Nedturen var tydelig tøff å svelge for Erik Valnes.

– Dette er det dårligste jeg har gjort i år. Det er kjipt, sier Valnes til Discovery.

Det var den også for Håvard Taugbøl.

– Jeg er skuffet. Jeg skulle gjerne vært i en finale og kjempet om medaljene. Akkurat nå er jeg litt paff og utladet. Jeg skulle gjerne gått semifinalen om igjen. Det er flere ting jeg skulle gjort annerledes der. Men slik er det i sprint. Det er små marginer. I dag er jeg ikke god nok, sier Håvard Taugbøl til VG.

GRATULERTE HVERANDRE: Federico Pellegrino virket å være svært tilfreds med sølvmedaljen. Her omfavner han og Klæbo hverandre i målområdet.

Men Klæbo viste styrke hele veien. I første kvartfinaleheat knuste trønderen resten av feltet. Med seg til semifinalen fikk han russeren Sergej Ustjugov. I semifinaleheatet gjorde han det kanskje hakket mer spennende enn nødvendig, men tok seg relativt kontrollert videre - sammen med Federico Pellegrino.

Klæbo har vunnet alt av sprinter de siste sesongene, foruten to nederlag for Erik Valnes (Ruka 2020 og Beitostølen 2019) og for Aleksandr Terentjev i Ruka i november.

Etter at morfar Kåre Høsflot mente på forhånd at barnebarnet ikke var storfavoritt inn i sprinten.

Det så lenge lyst ut for flere av de andre nordmennene. I det tredje kvartfinaleheatet tok Håvard Taugbøl seg også relativt enkelt videre, til tross for at han var hakket litt for nonchalant på oppløpet.

I det fjerde kvartfinaleheatet fikk vi en norsk duell mellom Erik Valnes og Pål Golberg. Da kom uhellet nordmennene skulle unngå. Like før oppløpet falt Golberg etter et sammenstøt like foran seg, og dermed var han ute av kampen om avansement.

Valnes vant heatet foran hjemmeoverraskelsen Qiang Wang, som var skyld i fallet til Golberg. I etterkant av heatet mente blant andre tidligere sprinter Tor Arne Hetland i Discoverys studio at Wang burde diskes. Etter heat fem kom beskjeden om at han ikke fikk fortsette i konkurransen.

SKUFFET: Pål Golberg var både skuffet og irritert etter å ha forsvunnet ut av kvartfinalen.

Det var en tydelig frustrert Pål Golberg som møtte pressen etter exiten.

– Jeg opplever det som veldig frustrerende. Jeg holder meg i mitt spor og går i rygg. Jeg kjenner det i sekundet før det skjer at han er i ferd med å gjøre det utenkelige. Men jeg valgte å stå på mitt og selv om jeg kunne gått videre ved å gå ut av sporet og slippet ham frem, gjorde jeg ikke det. Det er uerfarenhet fra hans side, og rett og slett mangel på kunnskap, sier Golberg til VG.

– Er det kanskje overtenning fra hans side med OL på hjemmebane?

– Antageligvis. Så mye krefter som han hadde kunne han kanskje klart det uansett. Jeg føler jeg ikke kunne gjort noe annerledes.