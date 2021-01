LANGT BAK: Frida Karlsson kom nesten halvannet minutt bak Jessica Diggins på fredagens 10 kilometeren i kulden i Falun. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Frustrert Frida Karlsson: − Jeg er forbanna

FALUN (VG) Sveriges yndling Frida Karlsson (21) har ikke fått det til å stemme de siste ukene, men kjæresten William Poromaa (20) tror formen kommer til VM.

– Det var dritt. Ingen bra dag. Jeg var bare stiv, sier Karlsson etter 13. plass på 10 kilometeren i Falun.

Etter skaden, da døren løsnet mens hun tok pullups på hotellrommet, i Tour de Ski har Karlsson trøblet. Nummer 13, 11, 13 og 9 er de siste fire resultatene.

Fredag ble det tungt på hjemmebane, blant annet grunnet to fall underveis i løpet. Det ene kan ha vært det som kostet Therese Johaug seieren til Jessica Diggins.

– Jeg blir forbanna. Det er alltid ett eller annet ... Jeg er forbanna på meg selv. Det var veldig dårlig, sier Karlsson og slår ut med armene.

Dagsform

21-åringen sier det er var isete, men at det kun var hennes feil at hun gikk i bakken. Hun avviser at skaden fra Tour de Ski er problemet om dagen.

– Det er ikke skaden som hemmer meg. Det er formen, sier Karlsson til VG.

– Jeg trener mye for tiden og er ikke i form nå. Og når man ikke er i form, har man gjerne heller ikke flyt heller. Dagsformen varierer veldig når man trener så hardt som nå.

Karlsson synes det var artig at Johaug ble slått fredag – for første gang siden svensken ble for sterk for Johaug under tremila i Holmenkollen sist vinter.

– Jessica har vist toppform i vinter, og spesielt i skøyting er hun veldig god. Det betyr kjempemye for langrenn, sier Karlsson.

Sveriges store fremtidshåp fikk gjennombruddet i VM i Seefeld for to år siden med sølv og bronse individuelt, og gull på stafetten. Siden har det blitt tre pallplasser i verdenscupen, pluss seieren i Holmenkollen.

– Jeg hørte Frida ramlet to ganger, og at kroppen ikke svarer helt. Sånn kan det være iblant. Kjenner jeg Frida rett, er hun revansjesugen nå, sier lagvenninne Ebba Andersson.

Kjæresten tror på Karlsson til VM

Frida Karlssons kjæreste, William Poromaa, sier det skal bli tøft å hamle opp mot Johaug. Men han tror Karlsson kan overbevise i VM igjen og at formen vil komme.

– I VM kan det skje mye, og det handler mye om form. Jeg tror Frida kan få til ting i VM igjen. Mesterskap er mesterskap, sier 20 år gamle Poromaa, som selv ble nummer 24 på fredagens 15 kilometer for herrer.

– Jeg tror jeg først må tenke på å finne formen, svarer Karlsson selv på spørsmål om hva som er mulig i VM.

IDRETTSPAR: Frida Karlsson og William Poromaa. Foto: Equus Media

Poromaa omtales som et stort skitalent, men er nok fortsatt best kjent for å være kjæresten til Karlsson.

– Jeg ønsker å bli kjent for mer enn det, men det endre seg etter hvert. Det har vært gøy å gå masse verdenscup i år. Det er bra å få kjøre mange harde konkurranser, sier Poromaa.

Han sier de to følger hverandres utvikling tett.

– Treningen gjør vi mest for oss selv med ulike trenere, men vi hjelper hverandre, spesielt med kosthold, sier Poromaa.