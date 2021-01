Linn Svahn har testet positivt for corona

Det er påvist smitte i både den svenske og finske Tour de Ski-leiren.

Torsdag ble det kjent at den svenske langrennsløperen Linn Svahn, som vant de to første etappene i Tour de Ski, har testet positivt for corona.

Hun har isolert seg i vente på at den positive testen verifiseres med en PCR-test. Hele det svenske landslaget skal ha blitt testet med hurtigtester da de ankom Val di Fiemme. Svahn skal ha det fint og utviser ingen symptomer.

– Vi har isolert Linn og de som har vært i nærheten av henne, sier svenskenes lege Per Andersson, ifølge Aftonbladet.

Endelig svar på PCR-testen er ventet å komme før starten går på fredagens etapper i Val di Fiemme.

– Vi håndterer dette som at hun er positiv til det motsatte er bevist, sier Andersson, ifølge Expressen.

Andersson sier at det ikke kan utelukkes at flere svenske løpere må stå over fredagens renn, dersom Svahns PCR-test også er positiv.

Også to personer i den finske Tour de Ski-leieren har testet positivt for coronaviruset på hurtigtester, bekrefter det finske landslaget. Personene skal nå være isolert fra resten av troppen mens de venter på PRC-testen, skriver Yle.

Sammendraget

Tour de Ski sammenlagt (5 av 8 renn): Kvinner: 1) Diggins 1.54.15,0, 2) Brennan 0.22,0 min. bak, 3) Stupak 0.58,0, 4) Karlsson 1.29,0, 5) Sorina 1.53,0, 6) Andersson 2.08,0, 7) Pärmäkoski 2.08,0, 8) Lampic, Slovenia 2.24,0, 9) Hennig 2.26,0, 10) Neprjajeva 2.35,0. Herrer: 1) Bolsjunov 2.15.51, 2) Maltsev 2.06 min. bak, 3) Manificat 2.09, 4) Spitsov 2.15, 5) Jakimusjkin 2.30, 6) Belov 3.16, 7) Cologna 3.50, 8) Parisse 3.52, 9) Lapalus 4.19, 10) Melnitsjenko 4.25. Vis mer

Tidligere i uken testet Frankrikes herretrenere Alexandre Rousselet og Cyril Burdet positivt for coronavirus. Begge måtte forlate Tour de Ski.

PS! Frida Karlsson sier at hun vil fullføre touren etter en absurd skade tidligere i uken.