Trygg Trafikk: − Det virker som Northug leker i trafikken

Trygg Trafikk mener at Petter Northug (34) kan prise seg lykkelig over at villmannskjøringen hans endte godt.

Publisert: Nå nettopp

– Det skulle ikke mange overraskelser til rundt neste sving - et dyr, motgående trafikk - så kunne det ha blitt en dødsulykke. Det var ren og skjær flaks, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg, som samtidig er klar på at alle fortjener en ny sjanse, også Petter Northug.

Den tidligere skistjernen ble mandag dømt til syv måneders fengsel og tap av førerretten for alltid. «For alltid» betyr at du ikke kan søke om å få tilbake førerkortet før om fem år.

– Det er veldig alvorlig det han har gjort. Det viser manglende dømmekraft i trafikken. En ting er å utsette seg selv for fare og overvurdere sine evner som sjåfør, men noe annet er å utsette andre for stor fare. Det er det du gjør når du kjører mer enn dobbelt så fort som fartsgrensen, mener Trømborg i Trygg Trafikk.

Det kom fram av behandlingen i Oslo Tingrett at Petter Northug hadde kjørt i over 200 km/t ved flere anledninger, to av dem i 80-sone mellom Elverum og Trysil.

– Hva synes du om at han filmet det, kommenterte hva han gjorde og viste til andre?

– Det virker som han leker litt. Det tyder på at han ikke har vært moden nok i de situasjonene som har vært og tatt dårlige valg. Det virker som han leker i trafikken, det er dessverre risikosport, sier kommunikasjonssjefen.

– Petter Northug er et forbilde, en person som alle nordmenn har et forhold til. Da påhviler det ekstra andre for å ta gode valg, også i trafikken, mener Trømborg.

– Northugs kjøring var enda mer graverende enn jeg visste fra før, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.

– Han har ikke bare kjørt for fort, men drevet ren villmannslek. Han har lekt kommentator og vist det til venner - det betyr at han nærmest har gjort det til underholdning. Det var nok straffeskjerpende. Det samme gjelder at han filmet med den ene hånden og hadde bare én hånd på rattet, mener Milli.

Han sier at 168 km/t på firefelts, flott sommervei i noen grad kan godtas, men mener det blir noe helt annet når Northug har kjørt i 200 km/t i 80-sone mellom Trysil og Elverum.

– Det er galskap. Det er heller ikke en enkel hodemist etter som det skjedde flere dager på rad at han filmer og kommenterer og nærmest håner andre trafikanter.

– Dommeren var også opptatt av at dette skjedde bare ett år etter at fikk tilbake førerkortet etter en annen trafikkforseelse. Jeg skjønner at retten spør seg om det var særlig preventivt for Northug.

VG har forsøkt å nå forsvarer Halvard Helle for en kommentar om uttalelsene.