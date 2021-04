Kommentar

Striden om skimakten: En eim av borgerkrig

Av Leif Welhaven

GÅR AV: Gian Franco Kasper og styret kvittet seg med Sarah Lewis som generalsekretær i FIS. Her er de under VM i nordiske grener i Lahti for fire år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gubbene i Det internasjonale skistyret (FIS) kan nå vanskelig slippe unna spørsmål om hvorfor den eneste kvinnen i toppen ble fjernet fra stillingen sin.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Et gigantisk spørsmålstegn ble hengende igjen da nyheten sprakk om at generalsekretæren måtte gå på dagen i FIS i oktober: HVORFOR fikk ikke Sarah Lewis fortsette?

Nå blir denne problemstillingen enda mer presserende å besvare. Både offentligheten og ikke minst skinasjonene som skal ta et avgjørende veivalg, fortjener et åpent og ærlig svar.

les også Presidentkandidat Lewis fikk sparken – nå kan hun bli historisk

Sarah Lewis vil nå forsøke å overta en av vinteridrettenes mest prestisjetunge verv, som Gian Franco Kasper utrolig nok har hatt sammenhengende siden 1998.

Fra å være sendt på dør som den øverste ansatte, ønsker hun få måneder senere å bli valgt til den politiske posisjonen på toppen.

Sarah Lewis var den eneste kvinnen på lederbildet etter forrige skikongress. Det helt mannlige styret har senere sparket henne som generalsekretær. Norges skipresident Erik Røste (foran til venstre) er et av styremedlemmene bak avgjørelsen. Foto: FIS

Dersom det skal være et grunnlag for å vurdere kandidaturet, må vi vite hva som var hva rundt avgangen.

Selv om organisasjonen bare har hatt fire presidenter på 100 år, er FIS i alle formelt sett en demokratisk organisasjon. Da må medlemmene kunne forvente noen svar.

Ble Lewis bare ofret uten at det fantes konkrete ting å ta henne på, fordi det av en eller annen grunn ikke passet de høye herrer å ha henne der mer?

Er dette et klassisk eksempel på behandling av kvinnelige ledere i et mannsdominert miljø?

De som sa henne opp er altså et styre som utelukkende består av menn, de fleste godt voksne i en organisasjon med en nitrist kjønnsbalanse.

les også Russisk OL-vinner anklager Bolsjunov for «stjernefeber»

Dersom faktum tvert imot er at det fantes et holdbart og formelt fornuftig oppsigelsesgrunnlag, som det velges å legge lokk på, blir det veldig merkelig om Lewis skal drive valgkamp uten at dette er kjent.

Fra partene selv har det vært vanskelig å bli stort klokere.

FIS-styret uttalte først at det dreide seg om et fullstendig tap av tillit, men har aldri utdypet eller dokumentert hva det var som gjorde at de fjernet henne.

I et intervju med VG snakker Lewis nå om at hun har en utfordrende lederstil, men at hun aldri har fått noen ordentlig forklaring på sparkingen.

les også Sponsorveteran om norsk dominans: – Direkte ødeleggende

Nå er et av spørsmålene om vi får slutt på at presidenter kan sitte i evigheter, og om det lykkes å få på plass mer mangfold i ledelsen. Her skal det bli interessant å se hvordan kandidaturet til Lewis blir mottatt. Allerede er det mulig å ane en eim av borgerkrig.

Det er ikke noe nytt at organisasjonen FIS ikke akkurat har åpenhet som en reell kjerneverdi, noe vi senest så i den merkelige prosessen rundt kontrakten med Trondheim om VM. Men i en tid der det skal byttes president for første gang på evigheter, og utfordringene står i kø for den som blir valgt, må vi kunne velge at det velges en leder på et transparent grunnlag.

Selv i et pampevelde som FIS.