Johaug etter norsk utklassing: − Sverige er favoritt!

OSLO/LAHTI (VG) Favorittstempelet på VM-stafetten er som en klump glødende kull: Hverken nordmennene eller svenskene vil holde på det.

– Nå var det mange av de sterkeste lagene i VM som manglet noen i dag. Det er vanskelig å si hvordan det ligger an nå vi kommer til Oberstdorf, sier Therese Johaug til VG etter at Heidi Weng gikk Norge i mål til en soleklar seier - 42,9 sekunder foran Sverige.

Frida Karlsson gikk forrige uke ut i Aftonbladet og meldte at Sverige kunne stille med ikke ett, men to lag som kunne kjempe om pallen. Dermed har de norske langrennsjentene være kvikke til å sende favorittstempelet over grensen, til tross for norsk storeslem i Lahti.

– Sverige! svarer Johaug kontant på spørsmål om hvem som er favoritt.

Fossesholm gikk en monsteretappe som Norges tredjekvinne og økte med 45 sekunder, og er på sin side klar på at Sverige har fortjent favorittstempelet - ettersom de har snakket så mye om hvor gode de er, som hun sier.

– Men jeg har ikke peiling på styrkeforholdet, da måtte de nesten stilt med de to andre jentene også. Det eneste jeg vet er at vi gikk fire fantastiske etapper og viser at vi er å regne med. Favorittstempelet får de ha, de har jo sagt de vil ha det, også. Vi tar ikke tilbake det, det får de ha, sier Fossesholm til VG.

Etter Fossesholms tredjeetappe, benyttet Johaug og de andre anledningen til et aldri så lite pek mot junioren - og sa til 19-åringen at de hadde blitt disket grunnet hennes etappe.

– Therese stod litt i bakgrunnen, fordi hun ikke har så bra pokerfjes, og sa vi hadde blitt disket fordi jeg kjørte feil på stadion. Da holdt jeg på å begynne å gråte, sier Fossesholm til Expressen om episoden.

Norge har ikke tapt, altså blitt nummer to, på en verdenscupstafett siden 2009. Også søndag var konkurrentene sjanseløse. Forrige gang Norge tapte, altså ble nummer to, på en verdenscupstafett var 22. november 2009 på Beitostølen. Da vant Sverige.

Ubeseiret siden 2009

Ebba Andersson, som på sin side gikk en sterk sisteetappe og sørget for andreplass for det reduserte svenskelaget, ville ikke være med på konklusjonen til Fossesholm.

– I går tapetserte de jo pallen, så det er vel ikke mer enn rettferdig at vi slenger tilbake det favorittstempelet, sier Andersson til VG, men legger til at det er mange som kommer til å kjempe om seieren i VM.

Fossesholm gikk den tredje etappen, og ble sendt ut med 6,9 sekunders ledelse av Therese Johaug. Etter fem kilometer hadde 19-årige Fossesholm økt til 51,8 sekunder, og Heidi Weng gikk i mål i ensom majestet.

Dermed fortsetter Norges eventyrlige statistikk, med seier på den første stafetten for sesongen - og den siste før VM i Oberstdorf.

VANT: Norge var best i verdenscupstafetten i Lahti. Fra venstre: Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm og Therese Johaug. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

Brutal spøk

Ebba Andersson tok igjen Finland og ga Sverige 2.-plassen, 42,9 sekunder bak Norge. Finland endte ett minutt bak. Svenskene var sterkt redusert, uten Linn Svahn og Frida Karlsson, men med comeback-dronningen Charlotte Kalla.

– Det Linn og Frida har vist er jo suverent, og da har man et lag i toppslag. Det er kjempevanskelig å si hvem som er favoritt, men det blir morsomt å utfordre, sier Kalla til VG etter sin førsteetappe, og mener det er mange nasjoner som vil være med.

Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng gikk for Norge.